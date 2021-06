Maneskin, la bella fidanzata di Damiano svela il suo orientamento sessuale

Maneskin, Giorgia, fidanzata di Damiano, fa coming out: rivelazioni intime. Le confessioni private e inaspettate della compagna del frontman

La storia d’amore tra il leader dei Maneskin, Damiano David, e la fidanzata Giorgia Soleri, è uscita allo scoperto qualche settimana fa. La relazione è stata annunciata da poco tempo (in precedenza si sapeva pochissimo della vita privata del cantante) e subito la popolarità dei due giovani ha avuto un’impennata. In particolare, il fatto che la coppia non si sia formata da poco ha acceso ulteriormente la curiosità.

Infatti, Damiano e Giorgia sono fidanzati da ben 4 anni. Un periodo che ha un “peso” ancora maggiore considerata la giovane età dei due ragazzi, appena ventenni. Un segreto vero e proprio che è stato svelato solo da poco. Giorgia soleri è una modella molto seguita sui social. Lei stessa su Instagram si è divertita a rispondere a numerose domande dei suoi fan, di cui alcune sulla sua vita privata. E senza esitare, la ragazza non ha nascosto di essere bisessuale.

Maneskin, la fidanzata di Damiano confessa di essere bisessuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Ha negato la sua omosessualità rispondendo a una domanda “pertinente”, ma ha spiegato di essere bisessuale. Argomento spinoso, anche perché ci si chiede se il riferimento alla doppia preferenza sessuale sia antecedente alla relazione con Damiano oppure no. Giorgia ha fatto intendere che la domanda sulla sua omosessualità fosse un po’ “guidata”, visto che ha risposto che c’è qualcuno che ha messo in giro questa voce falsa.

In tanti hanno ipotizzato che i due giovani vivano una relazione “aperta” o cosiddetta “moderna”, ma da questo punto di vista non sono arrivate conferme. Di certo Damiano ha una verve da autentico artista, con un modo di vestirsi e di apparire sul palco sicuramente che non passa inosservato. Trucco, smalto sulle unghie, abiti aderentissimi e spesso e volentieri anche tacchi alti. Un look che non è legato all’orientamento sessuale dell’artista, mentre invece la sua compagna ha ampiamente confessato di essere bisex.