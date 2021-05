Oggi scopriremo quali sono i segni che si deprimono più facilmente. Ecco la classifica intera segno per segno. Scopri cosa si dice su di te

Molte persone hanno una vera e propria predisposizione nel comportarsi in un determinato modo. C’è chi ha un modo di porsi più ottimista e c’è chi si sconforta subito, appena inizia la salita. È una questione caratteriale. Questo non significa che si debba seguire un manuale per la perfetta esistenza, ma semplicemente affrontare la vita in un modo diametralmente opposto.

Oggi parleremo delle persone che si deprimono facilmente. Queste persone tendono a demoralizzarsi subito, a volte anche per questioni futili. Ci sono tanti fattori che possono portare una qualcuno a deprimersi: carattere, esperienze vissute, situazioni negative. Una persona depressa va aiutata, senza farle pesare troppo la sua debolezza psicologica.

Naturalmente, ognuno manifesta il proprio stato mentale in maniera diversa. C’è chi ha il coraggio di chiedere aiuto, chi si chiude e difficilmente si farà aiutare, chi prova a nascondere la propria depressione. Al contrario, c’è anche chi non si fa abbattere da niente. Nulla può scalfire le sue sicurezze e va sempre avanti, dritto per la propria strada, senza pensare alle conseguenze.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i segni dello zodiaco che si deprimono più facilmente.

I segni che si deprimono più facilmente e quelli che non lo fanno per niente

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più istintivo, chi è più razionale, chi è più freddo e chi si lascia andare davanti alle prime difficoltà. Stiamo parlando di una categoria molto particolare: quelli che si deprimono facilmente. Questa categoria è composta da persone che non riescono a trovare una soluzione per risolvere i propri problemi e spesso prendono decisioni sbagliate.

Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. È possibile capire se una persona affronterà una situazione difficile con coraggio oppure se scapperà appena possibile.

Abbiamo già visto quali sono i segni più fortunati, quali sono i segni più tradizionalisti, quali sono i segni che sanno corteggiare meglio e quali sono i segni più pessimisti. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco che si deprimono più facilmente e quelli che non lo fanno per niente. Ecco la classifica completa.

Ariete: quelli che non si deprimono (quasi) mai

Le persone nate sotto questo segno zodiacale prendono spesso le cose alla leggera e preferiscono condurre uno stile di vita spensierato. Ogni cosa è un gioco e raramente stanno male per tutto ciò che gli accade intorno. Quando non riescono a raggiungere un obiettivo tendono a guardare avanti, riprendendosi quasi subito. È un modo positivo di affrontare la vita, anche se a volte gli Ariete risultano un po’ troppo superficiali e forse non si godono al 100% le cose belle della vita.

Toro: quelli che odiano la depressione

Chi è nato sotto questo segno zodiacale si impone di non deprimersi. È paziente e ha tanta forza di volontà. Ama le cose semplici e non ha una grossa predisposizione per lottare quando bisogna raggiungere un obiettivo. Però, davanti ad un problema importante, il Toro tira fuori le unghia. L’umore è quasi sempre alto e per questo riesce spesso a programmare la propria vita. Chi è nato sotto il segno del Toro è una persona molto caparbia.

I segni che si deprimono più facilmente: Gemelli. I depressi a tempo determinato

Le persone nate sotto questo segno zodiacale hanno un modo di vivere un po’ altalenante. In alcuni giorni sembrano più positivi, in altri appaiono fragili e si deprimono anche per piccoli problemi. Ma i loro momenti di depressione durano sempre poco, lasciando spazio ad una forza d’animo rara. Un Gemelli non può essere inserito tra coloro che si deprimono più facilmente, ma nemmeno tra quelli che affrontano la vita guardando sempre il bicchiere mezzo pieno.

Cancro: quelli che si deprimono facilmente

Una persona nata sotto questo segno dello zodiaco tende a deprimersi molto spesso. Il suo problema nasce dal bisogno di vivere nel passato. È una persona nostalgica. Pensando ai bei tempi andati, un Cancro si deprime facilmente, soprattutto se deve anche affrontare i problemi della vita. Con l’aiuto e il conforto degli altri si riprende facilmente ma è una gioia che dura poco. Basta niente per ritornare a tenere il muso e a deprimersi.

Leone: quelli che non sono mai depressi

Coloro che sono nati sotto questo segno non hanno tempo da perdere con pensieri tristi e deprimenti. Provano sempre a fare qualcosa per aggiustare le situazioni difficili, anche quelle che sembrano irreparabili. Si impegnano in tutto ciò che fanno e questo modo di vivere genera effetti positivi sulla loro esistenza. Il loro entusiasmo tiene il morale sempre altissimo.

I segni che si deprimono più facilmente: Vergine. I primi in classifica

Il segno zodiacale che si deprime più facilmente è sicuramente la Vergine. Le persone nate sotto questo segno hanno una visione pessimista della vita e non vedono mai la luce alla fine del tunnel. Ogni problema può solo peggiorare e non esiste mai una soluzione ideale per uscirne. Il bicchiere è sempre mezzo vuoto e raramente accettano i consigli degli altri. Cercano conforto, ma non aiuto. Per tendere la mano ad una persona di questo segno e sperare di essere ascoltati c’è bisogno che il rapporto sia molto stretto e confidenziale.

Bilancia: quelli che si deprimono raramente

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno sempre le idee molto chiare, sia davanti alle situazioni positive che alle avversità. Riescono a comprendere il senso del pericolo e vivono in maniera estremamente razionale. Sono fiduciosi nelle proprie capacità e sanno aspettare il momento giusto per ottenere un risultato. Questo aspetto del loro carattere li aiuta nei momenti più duri.

Scorpione: quelli che rialzano subito la testa

Le persone nate sotto questo segno zodiacale sono molto sensibili e sincere. Per questo, quando si trovano davanti una difficoltà, non si illudono e restano realisti. Tutto ciò li spinge a volte a deprimersi. Per loro fortuna hanno un carattere forte, che gli permette di concentrarsi più sulle soluzioni che sulle conseguenze. Vivono ogni esperienza in modo costruttivo e riescono ad uscire vincitori da tutte le situazioni.

I segni che si deprimono più facilmente: Sagittario. Quelli che si deprimono facilmente

Una persona nata sotto questo segno è all’apparenza molto positiva, in realtà si deprime con grande facilità. Si lamenta quando qualcosa va storto e chiede consigli agli altri su come uscirne. A volte diventano aggressivi soltanto perché non tutto va come avevano previsto, per questo spesso vivono alcune situazioni peggio di quello che sono veramente. Per un Sagittario esiste solo il bianco o il nero, non ci sono mezze misure.

Capricorno: quelli che tengono duro

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco provano sempre a lottare. Affrontano la vita con la giusta grinta e risultano caparbi in tutte le situazioni complicate. Quando si deprimono fanno fatica a ragionare e per questo si affidano alle persone più vicine. Trovare una soluzione in un momento stressante per loro non è facile. Sono consapevoli di poterne uscire, anche se non sempre nel modo in cui vorrebbero.

Acquario: quelli che si deprimono quando sono sotto stress

Le persone nate sotto questo segno vivono una vita nel totale relax. Vogliono tutte le comodità del mondo e, quando queste vengono meno, si stressano. In questi casi si deprimono e vanno in crisi. Tutto ciò li rende propensi al cattivo umore. Per il resto, si tratta di persone che prendono la vita con leggerezza e per questo riescono ad affrontare le avversità nel modo corretto.

I segni che si deprimono più facilmente: Pesci. Quelli che si riprendono sempre

Le persone nate sotto il segno dei Pesci tendono ad affrontare un problema con estrema sincerità. Sanno sempre quali sono i loro mezzi e quindi fino a dove possono spingersi. A volte gli capita di deprimersi ma si rialzano sempre, per poi ripartire con un’energia enorme. Sono le classiche persone che affrontano la vita a testa alta, i momenti di depressioni fanno parte della vita, l’importante per loro è rialzarsi sempre.