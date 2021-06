Gigi D’Alessio si è messo ormai alle spalle la fine della sua relazione con Anna Tatangelo e ora ha una nuova fiamma: la giovanissima Denise

E’ tempo di rinascita anche per Gigi D’Alessio. Negli ultimi tempi la fine della sua storia con Anna Tatangelo ha fatto parlare moltissimo i fan dei due cantanti e soprattutto le riviste ed i programmi dedicati al gossip.

Una relazione durata tantissimi anni e che ha dato vita a canzoni molto amate ed apprezzate, ma soprattutto al loro figlio Andrea. Separarsi non è stato facile, come dichiarato recentemente da Anna Tatangelo in un’intervista a “Belve”: “Gli ultimi due anni sono stati difficili per me, tra un trasloco, una separazione, un bambino di mezzo, sono cose che ti fanno crescere: la musica mi ha salvato. Al momento della nostra vita insieme non mi manca nulla, sto bene così, anche se con quella vita se n’è andata una parte di Anna”.

E se la Tatangelo sembra essersi dedicata anima e cuore al suo nuovo disco “Annazero”, Gigi invece ha trovato di nuovo l’amore o quantomeno una nuova fiamma. Il cantante napoletano è stato “tradito” da alcuni fan che lo hanno ripreso mano nella mano con la giovanissima Denise.

Gigi D’Alessio, chi è la nuova fiamma Denise Esposito

Denise Esposito, questo il nome completo della nuova fiamma di Gigi, ha 28 anni ed è nata il 19 novembre del 1992 a Napoli sotto il segno zodiacale dello scorpione. Di professione avvocato, ama particolarmente viaggiare ed è molto legata alla sua famiglia e in particolare a suo fratello Manuel.

La ragazza, che ha ben 26 anni in meno del cantante, è stata vista lasciare la villa dell’Olgiata di proprietà di Gigi: è probabile dunque che i due stiano già convivendo in quella che per anni è stata anche la casa di Anna Tatangelo.

La storia d’amore potrebbe essere nata qualche mese fa, con la ragazza che starebbe facendo la spola tra Roma e Napoli. Sicuramente il video pubblicato su Tik Tok non lascia dubbi: Gigi ha trovato di nuovo l’amore.