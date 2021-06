Lutto a MasterChef: un concorrente della quarta edizione è stato trovato privo di vita nel suo appartamento a causa di un infarto.

Una brutta notizia quella appresa proprio ora dai media e riportata dal famoso sito di gossip Isa&Chia.

A quanto pare, infatti, uno dei concorrenti del popolarissimo show di cucina MasterChef Italia sarebbe stato ritrovato senza vita nel suo appartamento.

Si tratta di Paolo Armando che aveva solo 49 anni ed aveva partecipato alla quarta edizione di MasterChef Italia.

Durante la sua partecipazione al programma era stato soprannominato “la Tigre”.

Lutto a MasterChef Italia: muore Paolo Armando a soli 49 anni

Una bruttissima notizia quella riportata dalla Stampa e dai maggiori siti di informazione in queste ore.

La morte improvvisa di Paolo Armando, originario di Cuneo ed ex concorrente di MasterChef Italia, infatti, ha lasciato tutti senza parole.

- Advertisement -

Paola aveva 49 anni ed era padre di tre figli: la sua partecipazione a MasterChef gli era valsa il soprannome “La Tigre” vista la sua energia ed il suo coraggio e forza.

Un carattere gentile, determinato, sempre sorridente ed una persona estremamente talentuosa.

L’ex concorrente della quarta edizione di MasterChef è stato ritrovato giovedì 17 Giugno nella sua abitazione a Madonna dell’Olmo.

Paolo era un pilastro della sua comunità che si stringe intorno alla famiglia. L’arrivo del 118, infatti, e le cure prestate dai soccorritori non sono serviti a niente.

Il sindaco di Cuneo, Federico Borgna, ha così commentato l’accaduto:

“Una grande perdita. Sia per noi sia per tutta la comunità provinciale che aveva imparato conoscerlo ed apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in queste ore di grande dolore.”

Le parole di Paolo Armando alle selezioni di MasterChef

Paolo era una persona decisamente in vista nel suo paese, dove aveva deciso di dedicare gran parte del suo tempo al catechismo ed ai bambini. Come riporta anche SkyTG24, queste sono le parole con le qual Paolo Armando si era presentato alle selezioni di MasterChef:

“Ho sempre creduto in Dio, durante l’adolescenza scopro la comunità di Taizé, che ha un modo di pregare e di vivere la fede che mi aiuta ad affrontare i problemi tipici dell’adolescenza. L’informatica diventa la mia passione e dopo il liceo decido di studiarla all’università. Sono fortunato e mi laureo durante il boom, trovo lavoro subito e parto per Milano, dove lavoro in posti bellissimi, imparo a stare fuori casa e a stare con gli altri. Nei week end torno a Cuneo e inizio a fare l’animatore in parrocchia e ai campeggi. Conosco Paola, dopo 2 anni ci sposiamo e decidiamo di tornare a Cuneo.”

Parole e dichiarazioni che ci fanno capire come, dopo aver affrontato alcuni problemi in gioventù, Paolo avesse iniziato una vita decisamente felice e produttiva.

“La nostra famiglia è bellissima, abbiamo tre splendide creature che sono la gioia dei nostri cuori e dei nostri occhi. Da quattro anni sono un catechista di un gruppo di bimbi scatenati a cui cerco di trasmettere le parole del Vangelo, che sono parole di vita eterna che ispirano i miei passi“.

Una perdita veramente dolorosa, quindi, quella accaduta ieri. Non possiamo far altro che stringerci nel cordoglio e ricordare Paolo Armando con affetto.

LEGGI ANCHE –> Eriksen, scoperta la causa dell’arresto cardiaco: dovrà essere operato al cuore