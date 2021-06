Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi, è al centro della cronaca rosa. Sembra proprio che l’imprenditore si stia frequentando con un ex velina di Striscia la Notizia.

Paolo Berlusconi è un imprenditore e dirigente sportivo nonché fratello del politico Silvio Berlusconi.

Paolo è anche lo zio di Pier Silvio Berlusconi, dirigente e amministratore delegato del Gruppo Mediaset.

Sembra proprio che all’interno degli studi televisivi diretti dal nipote, Paolo abbia incontrato la sua nuova fiamma. Vediamo di chi si tratta

Paolo Berlusconi e il nuovo amore nato negli studi della Mediaset:

Secondo il settimanale Novella 2000, un ex velina di Striscia la Notizia ha fatto breccia nel cuore di Paolo Berlusconi. Si tratta di Maddalena Corvaglia, conduttrice televisiva appena 41enne.

La rivista Novella 2000 lancia lo scoop e scrive che i due fanno “coppia fissa“. Paolo e Maddalena si conoscono da tanti anni, ma adesso “si guardano con occhi diversi“.

Tra i due ci sono ben 30 anni di differenza: Maddalena ne ha 41 e Paolo ne ha 71. L’ex velina ha già avuto relazioni con persone molto più grandi di lei come il conduttore di Striscia la Notizia Enzo Iacchetti e il suo ex marito Stef Burns, bassista nei concerti di Vasco Rossi.

Paolo, invece, ha avuto due matrimoni: uno con Mariella Bocciardo da cui ha avuto due figli e poi con Antonia Rosa Costanzo da cui ha avuto egual numero di figli. Dopo i due divorzi si è lanciato in storie più frivole e con ragazze più giovani, come la showgirl Natalia Estrada e l’ex gieffina Carolina Marconi.

La rivista Novella 2000 racconta anche della gita fuori porta che Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi hanno fatto insieme lontano dai paparazzi. La coppia ha fatto tappa al castello di Paraggi dove vivono il nipote Pier Silvio Berlusconi e la moglie e conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. Una settimana a base di mare e amore, lontani dal tran tran della città.

La coppia non ha ancora ufficializzato la loro storia d’amore, ma anche la rivista LaPresse ha scritto: “Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia si amano“.

I sentimenti sembrano importanti da quanto letto dalle riviste; chissà se la coppia risponderà il prima possibile dichiarando il loro amore…