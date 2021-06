Sei uno dei segni più spensierati di tutto lo zodiaco? Lo scopriamo subito: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo. Ci sarai anche tu?

Ti è mai capitato di sentirti invidiato perché tutti vorrebbero essere liberi e senza preoccupazioni… proprio come te?

Allora, con ogni probabilità, sei nella nostra classifica dei segni zodiacali di oggi.

Che ne dici di provare a scoprire subito le prime cinque posizioni? Come? Non ti interessa minimamente?

Ah, ma allora ti trovi sicuramente nella nostra classifica!

I segni più spensierati dell’oroscopo: la classifica zodiacale dei segni di oggi

Allegro, felice, senza problemi e spensierato: se qualcuno ti dovesse descrivere ad una persona che non conosci, userebbe proprio queste parole?

Complimenti, allora!

Devi essere, sicuramente, nella nostra classifica dei cinque segni più spensierati di tutto lo zodiaco.

- Advertisement -

Non che t’importi, certo: tu non hai proprio interesse nelle classifiche e nell’arrivare primo. Sei troppo spensierato per preoccuparti dei risultati dell’oroscopo!

(Ma anche degli altri).

Scopriamo se ti trovi in questa classifica ed anche come e quanto sei davvero spensierato.

LEGGI ANCHE –> Fai parte della “cerchia ristretta” dei segni zodiacali? Scopri se sei uno dei segni meno diffusi in tutto l’oroscopo

Dopotutto, fino ad ora, l’oroscopo ci ha insegnato moltissime cose rispetto ai segni zodiacali. Adesso, quindi, possiamo scoprire quali sono i segni che si preoccupano pochissimo di quello che gli succede, perché non “pensano” troppo alle conseguenze delle loro azioni.

E, se invece del tuo segno, trovassi il tuo partner in questa classifica? Meglio prepararsi per tempo!

Scorpione: quinto posto

Anche se sono persone decisamente organizzate e che tendono ad avere le idee chiare per quanto riguarda gli obiettivi lavorativi, i nati sotto il segno dello Scorpione sono dei veri e propri spensierati.

Fare la spesa o cucinare? Pulire casa, comprare mutande nuove, preoccuparsi dei sentimenti altrui? Tutte azioni che non li coinvolgono in prima persona (ma neanche quelle, a volte) o che non accendono la loro fantasia sono ignorate. Lo Scorpione sa essere decisamente spensierato!

Leone: quarto posto

Incredibile ma vero, anche i nati sotto il segno del Leone possono essere veramente impavidi e capaci di essere decisamente spensierati!

Il Leone, infatti, può contare su una certa “arroganza” e sicurezza che lo accompagnano per tutta la vita.

I nati sotto il segno del Leone sono persone “spensierate” nella misura in cui non hanno veramente mai paura di niente e affrontano tutto con un coraggio veramente incredibile.

LEGGI ANCHE –> Sei un vero scienziato? Scopriamolo con la classifica dei segni che amano la scienza: l’oroscopo ci darà la risposta

Bilancia: terzo posto

Anche i nati sotto la Bilancia fanno parte di quella tipologia di persone (e di segni zodiacali) che non hanno bisogno di preoccuparsi.

Per loro non esistono regole, sentimenti o preoccupazioni che “tengano”: hanno sempre voglia di divertirsi e non pensano ad altro!

La Bilancia, soprattutto all’inizio, può sembrare un segno rilassato e spensierato, che vive la vita con tranquillità.

Purtroppo, però, spesso questa facciata cade nei momenti peggiori e rende la vita difficile non solo ai nati sotto il segno della Bilancia ma anche a tutte le persone che li circondano e li conoscono!

Pesci: secondo posto

Oggi magari provano qualcosa ma domani potrebbero aver cambiato completamente idea. Sì, avevano promesso che avrebbero fatto questo ma poi è capitato qualcos’altro e adesso sono completamente devoti ad un’altra situazione.

Ah, scusate, non avete capito di chi stiamo parlando? Ma dei Pesci!

Questo è un segno zodiacale che non ha assolutamente bisogno di seguire le regole e non si preoccupa di nessuno (se non, molto spesso, solo di sé stesso e dei suoi desideri).

Guardiamoci in faccia: i nati sotto il segno dei Pesci possono essere dolcissimi e carinissimi ma anche molto, molto “spensierati“. Anche troppo!

LEGGI ANCHE –> Sei uno dei segni più stalker di tutto lo zodiaco? Noi speriamo di no ma controlliamo la classifica dell’oroscopo

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni più spensierati dello zodiaco

Quando arriverà il prossimo stipendio del Sagittario? E da dove? Nessuno lo sa, figuriamoci loro!

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone veramente spensierate che non si fanno problemi e non se ne faranno probabilmente mai.

Il Sagittario, infatti, è un tipo decisamente poco incline alle preoccupazioni. Preferiscono vivere nel momento e godere senza problemi di quello che si trovano davanti.

Il loro modo di fare ed il loro carattere aperto e felice gli permettono di cavarsela in tantissime situazioni, senza vivere mai delusioni od intoppi troppo forti.

Certo, spesso avere a che fare con un Sagittario può essere veramente difficile: sono talmente spensierati che fanno saltare i nervi a tutti gli altri!