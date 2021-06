Bianca Guaccero ha lasciato a bocca aperta i suoi followers condividendo l’ultimo scatto vestita tutta di bianco. I fan sono impazziti

Sole, mare, buon cibo e relax. Sembra proprio essere questo il mantra delle ultime settimane di Bianca Guaccero che, come sempre, non manca di condividere la sua vita privata con i suoi tantissimi followers.

La showgirl ha da poco terminato le riprese del suo programma “Detto Fatto” e ora è partita per la Puglia dove sta trascorrendo le meritate vacanze. Del resto questo è stato un anno davvero difficile per la conduttrice: la positività al Covid ha condizionato tantissimo la sua vita e la sua carriera.

Per tantissimo tempo, infatti, Bianca è stata costretta a rimanere a casa e a collegarsi con il programma tramite videochiamata. Una situazione che ha compromesso sicuramente anche i dati di ascolto del programma, che non è andato benissimo.

La Guaccero però non ha mai perso il suo proverbiale sorriso e anche nei momenti più difficili è stata ricoperta di affetto dal pubblico a casa e dai suoi followers che le hanno dimostrato amore incondizionale.

Bianca Guaccero, l’ultimo scatto in vacanza è da urlo

Lei ha sempre ricambiato lanciando in continuazione messaggi positivi. Bianca è apprezzata per la sua schiettezza, per il suo sorriso e per la sua bellezza spontanea. Anche in questi giorni di vacanza non sono mancati i suoi scatti in costume che hanno mandato in estasi i fans.

L’ultima foto risale proprio a pochi minuti fa: la Guaccero ha si è mostrata in un vestito bianco e ricoperta di luce, un’immagine davvero molto bella e molto artistica. I followers, vips e non, hanno decisamente apprezzato lo scatto.

Tantissimi i commenti alla foto tra cui spicca quello di un suo ammiratore che senza mezzi termini scrive: “La perfezione fatta a persona…sei sempre lo spettacolo più bello d’ammirare…sei speciale”.