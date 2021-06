Mara Venier la stacanovista: domenica torna in tv su Rai1

Mara Venier, nonostante i problemi di salute delle ultime settimane, tornerà a condurre Domenica In il 20 giugno

Mara Venier è pronta a tornare in pista. Dopo le vicende che l’hanno vista coinvolta, suo malgrado, nelle ultime settimane, la presentatrice ha deciso di prendere di nuovo il timone di Domenica In e sarà regolarmente al suo posto per la puntata di domenica 20 giugno.

Una grande dimostrazione di professionalità che farà felici i fan di Domenica In e soprattutto gli italiani in generale, preoccupati per le condizioni di salute di “Zia Mara” che dopo l’intervento ai denti ha vissuto momenti davvero difficili.

LEGGI ANCHE: COSA È SUCCESSO A MARA VENIER: “L’INCUBO CHE STO VIVENDO”

- Advertisement -

Il peggio sembra essere alle spalle, tanto che domenica scorsa la Venier si è concessa un pranzo in compagnia di Alberto Matano e, seppur ancora provata dagli interventi a cui si è dovuta sottoporre, è riuscita anche a scherzare con il conduttore de “La vita in diretta”: “Sono bella come una padella”, ha risposto a Matano che la stava riprendendo su Instagram.

Mara Venier torna a Domenica In: gli ospiti della puntata del 20 giugno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Per la quarantesima puntata stagionale di Domenica In, dunque, Mara sarà di nuovo al suo posto. La trasmissione domenicale più amata dagli italiani inizierà alle 14, subito dopo l’edizione dell’ora di pranzo del TG1, per terminare alle 17.

Il programma andrà in onda in versione ridotta per lasciare poi spazio alla terza partita dell’Italia agli Europei: gli azzurri sfideranno il Galles per cercare di centrare anche il primo posto del Girone A.

Domenica In proporrà ancora una volta uno spazio dedicato alla situazione sanitaria del nostro paese. Ospiti il professor Paolo Sileri, sottosegretario al Ministero della sanità ed in collegamento il professor Matteo Bassetti e il giornalista e scrittore Maurizio Costanzo.

Spazio anche alla comicità con Nino Frassica, mentre per quel che riguarda la musica ci saranno Orietta Berti (protagonista con il brano dell’estate “Mille” in collaborazione con Fedez e Achille Lauro), Boomdabash e Bruno Venturini.

LEGGI ANCHE: FEDEZ, ORIETTA BERTI E ACHILLE LAURO: IL TRIO CHE NON TI ASPETTI. FUORI “MILLE” – VIDEO

Per quel che riguarda la danza, in studio ci saranno l’etoile Eleonora Abbagnato e la vincitrice di Amici 2021 Giulia Stabile. Ospiti della Venier anche l’attrice Paola Minaccioni, che parlerà del suo film “School of Mafia”, e Salvatore Esposito, reduce dal successo di Gomorra e pronto a presentare il suo primo libro “Sciamani”.