Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro hanno deciso per una particolare “join venture” e hanno pubblicato il loro singolo “Mille”

Chi l’avrebbe mai detto che l’ipotesi lanciata in diretta tv si sarebbe poi trasformata in realtà? Quello che sembrava incredibile è avvenuto davvero: Fedez, Orietta Berti ed Achille Lauro si sono uniti e hanno dato vita a “Mille”, l’ultimo singolo che promette di diventare il tormentone dell’estate.

Non ci saranno quindi solo Giusy Ferreri con Shimmy Shimmy o Elettra Lamborghini con Pistolero a farci compagnia durante le vacanze, con la speranza di poter presto tornare a ballare dal vivo. Questo il video della canzone.

LEGGI ANCHE: ELETTRA LAMBORGHINI LANCIA LA SFIDA A GIUSY FERRERI: IL NUOVO SINGOLO PISTOLERO – VIDEO

- Advertisement -

Come nasce “Mille”, il primo singolo di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

L’idea della collaborazione è nata durante l’ultimo festival di Sanremo, in cui soprattutto la Berti è stata la protagonista inattesa. Fedez, in un’intervista a “Che tempo che fa”, aveva raccontato a Fazio di avere un appuntamento in studio con Orietta per una jam session, ma lui stesso non aveva certezze su quello che sarebbe uscito fuori.

LEGGI ANCHE: SANREMO 2021, ORIETTA BERTI REGINA INDISCUSSA: DALL’INSEGUIMENTO DELLA POLIZIA AL DUETTO CON I ‘NAZISKIN’

La Berti anche aveva inizialmente glissato, anche se il suo paragone con Francesca Michielin (che aveva duettato con Fedez a Sanremo) era parso un primo indizio di una futura collaborazione: “Lui mi propone un pezzo. Io ci canticchio sopra e vediamo se io ho la voce abbastanza ‘swingosa’ come lui la vuole. Perché io ho una voce melodica e non sappiamo. Però anche Francesca Michielin è melodica come me e va bene con Fedez“.

Il “fantastico trio” ha lanciato “Mille” proprio a mezzanotte dell’11 giugno, facendo impazzire i fans. Tra l’altro Achille, Federico e Orietta si sono dati appuntamento per accompagnare insieme il lancio del disco a mezzanotte su Instagram.

Durante la diretta i tre hanno brindato al loro successo e hanno chiacchierato come vecchi amici. Addirittura la Berti ha raccontato di un episodio occorso al suo cane che ha fatto molto divertire i followers.

Orietta Berti che nella diretta di fedez ha detto che dorme solo 2 ore al giorno ORIETTA INSEGNAMI QUESTO STILE DI VITA CHE SE IO NON DORMO ALMENO 9 ORE A NOTTE SONO RINCOGLIONITA — ⊃∪∩⪽ || ४ (@inlovewithfede_) June 10, 2021

Orietta Berti sta davvero parlando dell’unghia incarnita del suo cane Otello davanti a 60 mila persone e soprattutto davanti alle facce incredule di Fedez, Chiara Ferragni e Achille Lauro? VI PREGO 😭 pic.twitter.com/0jgnBo2UVl — Nicolò (@NicoloC__) June 10, 2021