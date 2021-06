Elettra Lamborghini è tornata con il suo nuovo singolo “Pistolero” che promette di far ballare tutta l’Italia. Il video della canzone

L’estate è alle porte e anche quest’anno a far ballare tutta Italia ci penserà Elettra Lamborghini. L’artista terminerà lunedì la sua esperienza come opinionista dell’Isola dei Famosi durante la quale si è mostrata con tutta la sua esuberanza, ma nel frattempo ha già lanciato il suo nuovo singolo.

Dopo la collaborazione con Giusy Ferreri dello scorso anno che aveva portato alla pubblicazione di “La Isla”, le due cantanti per questa estate hanno scelto percorsi separati visto anche lo scarso successo ottenuto nel 2020. La Ferreri ha ripreso la sua partnership con Takagi e Ketra, lanciando “Shimmy Shimmy”, mentre la Lamborghini ha risposto con “Pistolero”.

Elettra Lamborghini, fuori il nuovo singolo “Pistolero”: “Sono tornata”

“Pistolero” è un fischio western, unito al coretto sospirante e a un ritornello che è destinato ad entrare in testa facilmente: “Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero / sai già dove mirare, amore criminale”.

Elettra, vestita da cowgirl con il cappello in testa e dei pantaloni di pelle che lasciano trasparire tutto il suo prorompente lato b, ha già fatto alcuni spoiler sui suoi canali social mentre oggi venerdì 4 giugno il singolo è uscito su tutte le piattaforme digitali.

“E’ un favoloso cocktail dal gusto estivo, una vodka sour da consumare in spiaggia alla luce dorata del tramonto per placare la sete di musica tutta da ballare”. Così viene descritta l’ultima canzone della Lamborghini che, tramite il suo profilo ufficiale su Facebook, ha fatto trasparire tutta la sua felicità per essere finalmente tornata a far ciò che più le piace: “Sono tornata biccis tenetevi fortiii”.

Questa un’anteprima del video pubblicato sul canale Youtube di Elettra.