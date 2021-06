Stasera andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi. Le sorprese sono tante e saranno presenti ospiti proprio in Honduras

Siamo tutti pronti per la finalissima dell’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi. Stasera su Canale 5 alle 21:45 scopriremo chi sarà il vincitore di questa 15esima edizione.

Tutto è pronto in Honduras grazie alla co-conduzione di Massimo Rosolino che ha ideato e preparato le sfide per stasera, mentre in studio troviamo i nostri tre fidati opinionisti: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Ma vediamo insieme chi sono i finalisti e quali sfide dovranno vincere per guadagnarsi il montepremi

- Advertisement -

Leggi anche – Elettra Lamborghini lancia la sfida a Giusy Ferreri: il nuovo singolo Pistolero – VIDEO

Ecco chi vincerà secondo i sondaggi e quali saranno le sorprese di stasera

Siamo giunti alla finalissima dell’Isola dei Famosi e gli ultimi naufraghi sopravvissuti sono: Awed, Valentina Persia, Matteo Diamante, Andrea Cerioli, Benedetta Marchetti e Ignazio Moser.

I concorrenti si trovano in Honduras provati totalmente dalla stanchezza. Questa settimana hanno vissuto senza il fuoco e le porzioni di riso sono state notevolmente abbassate. Ma devono trovare la forza per affrontare sfide molto difficili.

Sfide sensazionali e ospiti d’eccezione in Honduras

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Quest’anno la finale verrà svolta direttamente in Honduras a causa della pandemia del Covid. Se l’avessero svolta in Italia, i naufraghi sarebbero dovuti stare in quarantena per 10 giorni prima di gareggiare per il montepremi.

Ma la produzione dell‘Isola dei Famosi ha trovato la soluzione. Tutte verrà svolto in Honduras e per qualcuno dei naufraghi avverrà l’incontro con amici e parenti direttamente sull’isola.

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, rispettivamente fidanzate di Ignazio Moser e Andrea Cerioli, sono volate in Honduras per partecipare alle sfide. Questa è la prima volta che avviene in 15 anni di edizioni.

Le due ragazze saranno protagoniste di una sfida per poter riabbracciare il loro amato e dargli la carica per affrontare le seguenti sfide. Sarà presente anche Daniele Paciello che è volato dall’Italia anche lui per riabbracciare il fratello Awed.

Tutti i restanti naufraghi, oramai eliminati, saranno presenti in studio in attesa della proclamazione del vincitore.

Strategie dei naufraghi finalisti e i sondaggi sul vincitore di stasera

Il primo televoto della serata sarà quello tra Awed e Matteo che si trovano a rischio eliminazione dall’ultima puntata. Il sondaggio vede lo youtuber napoletano in testa di poco rispetto a Matteo.

Awed ha rivelato che la sua strategia è stata quella di farsi tanti amici e di darsi poco da fare, perché “quando smetti tutti ti nominano“. Quindi “Se non fai niente dall’inizio arrivi con tanti amici in finale”.

Matteo invece ha usato la strategia opposta: dimostrare di essere un uomo alpha dal giorno zero, “ovvero uno che sa sopravvivere e non che rimane sdraiato“.

Da questa prima nomination, parte la sfida effettiva. Dall’inizio dell’entrata di Andrea Cerioli e Ignazio Moser che sono arrivati nella gara già in corso, tutti credevano che sarebbero stati i vincitori indiscussi.

Il fidanzato di Cecilia, secondo i sondaggi, non ha grandi possibilità di vincere. Andrea Cerioli che ha deciso strategicamente di essere sempre se stesso e di non cambiare per il gioco, ha ancora meno possibilità di successo.

Valentina Persia è quella che ha meno possibilità di vincere; rimangono quindi in gara Benedetta e Awed che se la battono fino all’ultimo.

La modella Marchetti è stata eliminato dopo una sola settimana di gara ed è stata da sola per mesi sull’isola delle seconde possibilità. Si è fatta conoscere giorno per giorno senza entrare nelle dinamiche “futili” del gioco; è stata una vera e propria scoperta. Oggi è pronta a reincontrare gli ex naufraghi e ne è entusiasta.

Ma per scoprire il vero vincitore, dobbiamo attendere la puntata di stasera in onda su Canale 5 dell’Isola dei Famosi