Giusy Ferreri, Takagi e Ketra lanciano il nuovo singolo che accompagnerà la nostra estate. Il video di Shimmy Shimmy

Per presentare il loro ultimo singolo andrebbe bene un riferimento calcistico. “Squadra che vince non si cambia” e Giusy Ferreri, insieme a Takagi e Ketra, ricompongono il trio vincente che ha portato le loro hit estive in vetta a tutte le classifiche italiane.

A partire da oggi 28 maggio è disponibile la nuova hit che ci terrà compagnia per tutta la stagione estiva. Il brano si chiama “Shimmy Shimmy” e si ripropone di ottenere lo stesso successo di “Amore e Capoeira” (5 dischi di platino nel 2018) e “Jambo” (3 dischi di platino nel 2019).

Il trio è stato assente nel 2020, complice probabilmente la pandemia che di fatto ha limitato molto le vacanze degli italiani. Ora sono tornati in grande stile, passando dai ritmi brasiliani e africani a quelli più orientali.

Giusy Ferreri, Takagi e Ketra presentano il loro ultimo successo

“Non c’è due senza tre, e così quest’estate torniamo per la terza volta insieme a Giusy per far muovere tutti al ritmo di Shimmy Shimmy, una canzone che richiama le atmosfere care alla musica araba e mediorientale“, hanno dichiarato Takagi e Ketra, orgogliosi del loro ultimo lavoro. Il nome della canzone è un chiaro riferimento ai movimenti della danza del ventre.

Contentissima anche Giusy Ferreri che ancora una volta ha dato voce alle intenzioni dei due produttori. La cantante è sicura, anche quest’anno la loro hit sarà un tormentone: “Sono certa che in tanti avranno voglia di ballarla e divertirsi insieme a noi”.

Il video e il testo di Shimmy Shimmy

Qui in basso vi proponiamo il video con il testo integrale della canzone. Buon divertimento.

Tu non fermarmi se capita

lo sai che il mare mi agita

ti canterò di quelle notti ad oriente

di quella luna che danzava tra i bazar

e dimmi cos’è

questo vento caldo che sale

un movimento sensuale

un bacio lungo un’eternità

Far l’amore è come ballare

sotto un cielo spettacolare

che se io ti tocco poi tocca a te

un desiderio da esprimere stanotte

tutta la notte

shimmy shimmy

shimmy shimmy

shimmy shimmy

tutta la notte

shimmy shimmy

shimmy shimmy

shimmy shimmy

tutta la notte