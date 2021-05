I Sottotono, dopo l’uscita del nuovo singolo “Mastroianni”, stanno per lanciare il loro nuovo album “Originali”. Tantissime collaborazioni

I Sottotono sono tornati. Dopo 20 anni di assenza dai palcoscenici Tormento e Big Fish, che nel frattempo avevano intrapreso carriere differenti, si sono riuniti ed il loro ritorno promette scintille.

A fine aprile la pubblicazione del loro nuovo singolo “Mastroianni” è schizzato subito in vetta alle classifiche: cd, vinile ed Lp a tiratura limitata sono andati sold out dopo pochi giorni.

Il gruppo hip-hop, considerato da sempre uno dei più importanti nella storia italiana, ora lancerà il nuovo album che uscirà a partire dal 4 giugno e si chiamerà “Originali”.

Il disco contiene in totale tredici tracce: sei inedite e sette fra i brani di grande successo dei Sottotono, riarrangiate e rivisitate insieme a numerosi e prestigiosi esponenti del panorama musicale.

I Sottotono tornano con “Originali”: il ringraziamento di Tiziano Ferro

I Sottotono si sono formati nel 1994 a Varese per poi spostarsi a Milano. La formazione iniziale, oltre a Tormento e Fish, comprendeva anche Nega e DJ Irmu. Tra i loro più grandi successi (alcuni dei quali riproposti nell’ultimo album) ricordiamo “La mia coccinella”, “Amor de mi vida” e “Dimmi di sbagliato che c’è”.

Tormento e Big Fish si sono separati dopo il festival di Sanremo 2001: il primo ha continuato la carriera da solista mentre il secondo si è dedicato a quella di produttore e scopritore di talenti.

Tra le varie tracce dell’album Originali c’è anche il remake 2021 di “Solo lei ha quel che voglio” che conterà col featuring di Marracash, Gue Pequeno e Tiziano Ferro. Proprio il cantante di Latina ha voluto pubblicamente ringraziare il gruppo rap: sono stati loro infatti a sceglierlo come corista a soli 19 anni, dando il via ad una luminosa carriera.

“Non ringrazierò mai abbastanza Bigfish e Tormento per avermi scelto a 19 anni come corista e di nuovo oggi per questo meraviglioso progetto”.

I Sottotono per me sono stati sogno, opportunità, lavoro, divertimento, lezione.

Non ringrazierò mai abbastanza Bigfish e Tormento per avermi scelto a 19 anni come corista e di nuovo oggi per questo meraviglioso progetto. pic.twitter.com/LDyGmZ6n5h — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) May 20, 2021