Simone Inzaghi fa dietrofront e sceglie l’Inter. I tifosi laziali si sentono traditi, il figlio del tecnico smentisce sui social

La giornata del 27 maggio 2021 verrà ricordata dai tifosi della Lazio come quella del grande tradimento di Simone Inzaghi. L’ormai ex tecnico dei biancocelesti si è reso protagonista di un clamoroso voltafaccia, dopo che la sera prima era stato a cena con Lotito e aveva lasciato intendere di aver firmato il rinnovo fino al 2024.

Ieri, però, l’ex attaccante ha finito per cedere alle lusinghe dell’Inter e ha accettato la proposta di Marotta, lasciando tutti senza parole. Il presidente Lotito, per primo, che ha raccontato di aver già posto la sua firma sul contratto e di essere rimasto in attesa della controfirma di Simone.

LEGGI ANCHE: INTER: È STATO SVELATO IL FUTURO DI ANTONIO CONTE. LA DECISIONE È PRESA

- Advertisement -

Nel pomeriggio poi sono arrivate le conferme, con il comunicato della Lazio e le parole dello stesso Inzaghi a sancire il clamoroso addio. I tifosi biancocelesti, che solo 24 ore prima avevano esaltato il loro allenatore per aver rinunciato ad un ingaggio superiore e aver dato una grande dimostrazione di amore, sono esplosi di rabbia sui social e nelle radio.

Simone Inzaghi, i tifosi se la prendono con la famiglia. Il figlio Tommaso risponde

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TOMMASO INZAGHI (@tomminza9)

Tanti i messaggi offensivi rivolti a Inzaghi ma inviati direttamente ai suoi familiari: la compagna Gaia Lucariello e suo figlio Tommaso (Simone, infatti, non ha profili sui social).

A questo punto il figlio 20enne dell’allenatore, avuto dalla precedente relazione con Alessia Marcuzzi, ha voluto rispondere ai tanti insulti ricevuti con una storia su Instagram:

“Scrivo questo per le persone che mi stanno scrivendo che si permettono di dire determinate cose, di solito sorvolo. Mio padre ama la Lazio e la amerà sempre. E’ stato con voi anche quando nessuno sarebbe rimasto. Ha vinto per voi quando nessuno avrebbe potuto vincere. Molte storie d’amore non finiscono come devono. Ma il sentimento che c’è stato per 20 anni rimane e rimarrà per sempre”.

LEGGI ANCHE: FIORENTINA, COMMISSO HA DECISO: UFFICIALE IL NUOVO ALLENATORE

Nel frattempo, dopo Allegri e Inzaghi, oggi potrebbe essere la giornata dell’accordo tra Spalletti e Napoli. Ma, visti i precedenti, meglio aspettare l’ufficialità.