C’è anche Lino Banfi nel cast di Serena Bortone. Maurizio Costanzo interviene e parla dell’attore pugliese: “Ecco cosa penso di lui”

Lino Banfi resta uno degli attori più amati e popolari. Nonostante i suoi 80 anni suonati (e superati) e una carriera gloriosa alle spalle, il pugliese continua a lavorare e ad essere molto richiesto. Per il comico è arrivata un’altra proposta, quella di Serena Bortone nel programma “Oggi è un altro giorno”. Un’esperienza nuova per Banfi, che gli ha fatto guadagnare ancora più popolarità.

Un bilancio sicuramente positivo, tanto che un altro “mostro sacro” dello spettacolo italiano come Maurizio Costanzo ha voluto commentare i grandi successi dell’amico Lino Banfi. Il giornalista lo ha fatto, come sempre, sulle pagine del settimanale “Nuovo”. Il presentatore elogia la rubrica dell’attore pugliese, spiegando come – secondo lui – sia stata tagliata su misura per l’attore.

Lino Banfi, gli italiani sognano il suo ritorno con “Nonno Libero”

“E’ entrato ormai nel cuore degli italiani”, ha detto Maurizio Costanzo, sottolineando come è difficile trovare tra le nuove leve attori dalla popolarità simile. Lino Banfi ha trovato il successo con le commedie “all’italiana” degli anni ’70 e ’80, che strizzavano l’occhio alla comicità e alla sensualità ingenua. Negli ultimi anni, invece, si è affermato a un livello diverso con la fiction “Un medico in famiglia” nel ruolo di Nonno Libero, che gli ha consegnato una popolarità senza rivali.

“E’ diventato il nonno degli italiani e lo è ancora”, ha spiegato Costanzo. E non a caso i tantissimi fan della fiction sognano una nuova stagione di “Un Medico in Famiglia”, la cui ultima è andata in onda nel 2016. Tuttavia la produzione non ha mai escluso che possa tornare in onda. Naturalmente, tutti si aspettano che nel ruolo di “Nonno Libero” possa esserci ancora Lino Banfi.