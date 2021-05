Gregoraci contro Fiordelisi: duro litigio su un set di Mediaset, il retroscena: “Mi ha insultato e diffamato, sono schifata”

Elisabetta Gregoraci avrebbe litigato furiosamente con Antonella Fiordelisi? Questo ciò che riporta il sito “GossipeTv”, che spiega come l’ex moglie di Flavio Briatore si sia recata giovedì pomeriggio presso gli studi Mediaset di Milano per registrare una trasmissione in cui era ospite. In quell’occasione ha trovato la Fiordelisi, e durante la registrazione pare siano nati degli screzi tra le due donne.

Il motivo, sempre secondo “gossipetv.it” risalirebbe addirittura a degli apprezzamenti che la Fiordelisi avrebbe fatto su Briatore, con tanto di messaggi “like” sui social. Un atteggiamento che avrebbe infastidito molto la Gregoraci. Sempre stando al portale, tra le due donne la tensione sarebbe salita alle stelle, tanto che tra le due ci sarebbe stato un litigio decisamente intenso.

Elisabetta Gregoraci contro Antonella Fiordelisi: litigio negli studi Mediaset?

Antonella Fiordelisi sarebbe apparsa “sconsolata e affranta”, mentre non si conosce la versione della Gregoraci. A testimonianza del litigio è arrivato un post social della Fiordelisi, che su Instagram ha spiegato di essere delusa, amareggiata, schifata e “inc***ta” nera”. Addirittura la ragazza parla di violenza psicologica, con riferimento a insulti, diffamazioni e prese in giro.

La Fiordelisi non cita direttamente la Gregoraci, ma chiude il messaggio chiedendosi perché esiste così tanta cattiveria e invidia. Per ora non si registra alcun commento della Gregoraci sui social, ma il suo punto di vista aiuterebbe a chiarire la situazione.