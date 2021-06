Uomini e Donne è terminato da poco ma nella prossima stagione potrebbero esserci dei grandi cambiamenti. L’indiscrezione

Uomini e Donne è terminato qualche giorno fa con la scelta di Giacomo Czerny e come sempre durante il periodo estivo lo show condotto da Maria De Filippi andrà “in ferie”. Nei mesi che precedono la stagione autunnale la redazione è impegnatissima nel cercare i nuovi tronisti e soprattutto nel decidere le novità della trasmissione che nel corso degli anni si è sempre rinnovata.

Mentre cominciano a rincorrersi le voci sui nuovi protagonisti del dating show più famoso d’Italia, i fan hanno notato un particolare avvenuto durante l’ultima puntata che potrebbe rappresentare l’addio di uno dei personaggi più amati e odiati dal pubblico.

Uomini e Donne, clamoroso addio: l’indiscrezione di Nuovo Tv

Stiamo parlando di Tina Cipollari che, durante la puntata finale, ha deciso di ringraziare tutti i ragazzi della redazione, gli autori e le persone dietro le quinte. Un discorso che sapeva di addio e che non è passato inosservato, al quale si aggiunge una clamorosa indiscrezione del settimanale “Nuovo TV”.

Secondo la rivista Tina non sarà più presente in trasmissione come opinionista. La Cipollari, infatti, starebbe meditando di lasciare il programma per andare a vivere a Firenze con il suo compagno, il ristoratore Vincenzo Ferrara.

L’opinionista romana affronterà dunque un secondo trasloco a stretto giro per seguire il suo amore: già durante l’edizione di quest’anno era stata assente per qualche giorno dal programma di Maria De Filippi ed il motivo era il suo trasferimento a Torino.

Al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione che, se confermata, lascerebbe i fan di Uomini e Donne orfani di un’icona del programma. Va ricordato, inoltre, che anche nel periodo dal 2004 al 2008 Tina aveva abbandonato il programma: in quel caso era stato il suo matrimonio con l’hair stylist Kiko Nalli a tenerla impegnata.

Chissà se la sua nuova storia d’amore porterà Tina ancora una volta a lasciare la tv.