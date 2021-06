Isola dei Famosi, ritorno in Italia da incubo per gli ex naufraghi

Isola dei Famosi, ritorno da incubo: bagagli persi e imprevisti, “Una sofferenza”. Gli ex naufraghi hanno documentato il viaggio sui social

L’Isola dei Famosi ha ormai chiuso i battenti, ma per i concorrenti il viaggio di ritorno in Italia è stato a dir poco complicato. Gli ex naufraghi sono rientrati ieri pomeriggio dopo una lunghissima traversata dall’Honduras. Un viaggio che, già di per sé, è complicato con i suoi circa 10mila km da percorrere. Una serie di scali e molte ore in attesa in aeroporto.

A complicare le cose i vari controlli anti Covid. In pratica, il viaggio di ritorno è durato un giorno intero, e i concorrenti hanno documentato tutte le difficoltà attraverso i loro profili social. Una serie di “stories” da parte degli ex concorrenti, che hanno fatto vivere ai followers l’esperienza del complicato ritorno a casa.

Isola dei Famosi, i naufraghi documentano il difficile ritorno dall’Honduras

Una sorta di “primizia”, visto che mai era accaduto che i concorrenti dell’isola si mettessero a documentare il viaggio di ritorno. A documentare il viaggio, in particolare, Awed (il vincitore), Ignazio Moser e Matteo Diamante. Dall’Honduras prima una tappa in Messico, poi un volo che è arrivato direttamente a Parigi. Ore di attesa tra un aereo e l’altro, poi l’imprevisto in Francia. Gli ex concorrenti hanno rischiato di perdere l’aereo per Milano.

Festeggiamenti e applausi dopo lo sbarco a Milano, ma l’ultimo imprevisto era in agguato. I loro bagagli, infatti, non erano in aeroporto. “Sono rimasti a Parigi” ha detto Matteo Diamante sconsolato. In più Awed aveva smarrito la ricevuta della sua valigia. E come non bastasse Ignazio Moser ha pure perso il portafogli, lasciandolo in aereo. Infine i naufraghi hanno fatto ritorno nelle loro destinazioni. Tutti attenderanno i bagagli direttamente a casa…