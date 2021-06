Maurizio Costanzo corona un suo sogno: l’indiscrezione

Maurizio Costanzo vanta una carriera di successo e ora potrebbe essere chiamato a far parte della sua squadra del cuore. I dettagli

Maurizio Costanzo è uno dei giornalisti e presentatori più longevi della tv italiana. Il suo Costanzo show è da anni uno dei programmi più seguiti e il compagno di Maria De Filippi ha sempre saputo trovare il modo per rinnovarsi nonostante il passare del tempo.

Sempre attento ad ogni forma di comunicazione, Costanzo ha dimostrato di stare sempre al passo con la tecnologia e anche le sue interviste sono cambiate nettamente rispetto ai suoi esordi, dando spazio anche ai nuovi vips che oggi vengono prevalentemente dal mondo del web e dai reality show.

Maurizio, noto tifoso romanista, ha sempre avuto a cuore le vicende della squadra della Capitale e soprattutto un rapporto privilegiato con Francesco Totti: l’ex capitano scrisse con lui il famoso libro di barzellette ed è stato ospite più volte delle sue trasmissioni e di quelle di Maria De Filippi. Ora, secondo le ultime indiscrezioni, Costanzo potrebbe avere un ruolo importante all’interno della società giallorossa.

Maurizio Costanzo, la Roma lo vuole come consulente per la comunicazione

La notizia è stata lanciata questa mattina da “Il Messaggero”: secondo il quotidiano romano i Friedkin starebbero pensando a Maurizio Costanzo come nuovo responsabile della comunicazione.

Non si tratterebbe di un impiego a tempo pieno, ma più di una consulenza per il celebre presentatore televisivo. La nuova era americana della Roma ha dimostrato in questo primo anno di voler rifondare la società e di affidarsi a uomini di dichiarato spessore.

Non a caso il sostituto di Paulo Fonseca è stato Josè Mourinho, mentre nell’area tecnica sono tantissimi i cambiamenti apportati: non ultimo l’annuncio di Vincenzo Vergine, ex Fiorentina, come responsabile del settore giovanile.

L’idea Costanzo potrebbe essere un plus per quel che riguarda la comunicazione che negli ultimi anni è stata caratterizzata da un uso smodato dei social tralasciando però il rapporto diretto con i tifosi romani. E chissà, se l’accordo andasse in porto Maurizio potrebbe anche aprire le porte per un clamoroso ritorno di Francesco Totti.