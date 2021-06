L’Isola dei Famosi è giunta al termine e Awed è tornato sui social per festeggiare la vittoria. Il suo corpo porta i segni del reality

L’Isola dei Famosi ha il suo vincitore: Awed ha sbaragliato la concorrenza ed è stato il trionfatore dell’edizione 2021 del reality di Canale 5. Un’edizione particolarmente travagliata fin dall’inizio, viste le problematiche legate al Covid che hanno inevitabilmente condizionato lo svolgimento del programma.

Lo youtuber napoletano, nonostante tutte le difficoltà avute durante questi ultimi mesi, è stato votato dal pubblico di casa come il loro preferito. Ancora una volta la potenza del web è stata confermata, visto che Awed già prima di partire per l’Honduras era popolarissimo sui social e sicuramente questo è stato un fattore decisivo per la sua vittoria.

LEGGI ANCHE: UNO YOUTUBER ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021: CHI È SIMONE PACIELLO, IN ARTE AWED

Awed porta i segni del reality sul suo corpo: quanti chili ha perso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Paciello (@awed__)

- Advertisement -

I segni della “sopravvivenza” sull’Isola sono visibili per tutti i naufraghi ed ancor di più per Simone Paciello, in gara fin dal primo giorno. Ieri, dopo la vittoria, ha finalmente potuto godersi una cena al tavolo dell’hotel in compagnia del fratello che lo aveva raggiunto per l’ultima puntata.

Ilary Blasi ieri sera ha regalato al finalista una porzione di parmigiana, il suo piatto preferito, ma lui ne ha mangiata poca perché era troppo forte l’emozione di riabbracciare il fratello. Poi sono partiti i festeggiamenti insieme anche agli ultimi “sopravvissuti”.

LEGGI ANCHE: ISOLA DEI FAMOSI, VALENTINA PERSIA ED AWED IN LACRIME: IL MOMENTO COMMUOVE TUTTI IN STUDIO

Awed è tornato a utilizzare i suoi profili social ed il primo pensiero è stato quello di ringraziare i suoi fans: “Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. Abbiamo vinto l’Isola dei Famosi! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Paciello (@awed__)

La foto postata su Instagram lo mostra profondamente provato dal tour de force dell’Isola: fisico magrissimo, barba lunga ma anche un trofeo da mostrare orgogliosamente e un’espressione felice. Awed ha svelato anche quanto pesa ora: “Un grazie dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”.

Dunque Simone ha perso ben 20kg durante l’avventura in Honduras, considerando che al momento dell’entrata in scena ne pesava 75. Ora avrà tutto il tempo per godersi la vittoria e recuperare le energie.