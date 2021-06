Cosa è successo a Mara Venier: “L’incubo che sto vivendo”

Cosa è successo a Mara Venier? Zia Mara, infatti, sta passando un periodo decisamente duro, tanto che ha deciso di aprirsi con i suoi follower.

Si tratta di uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti della televisione italiana, che ci ha accompagnato per anni e che domina ancora le classifiche dei programmi più seguiti.

Parliamo, ovviamente, di Mara Venier che, ultimamente, si è trovata a combattere con alcuni problemi di salute.

Il suo ultimo post su Instagram, comunque, ah fatto decisamente preoccupare fan e follower: ecco che cosa ha raccontato “Zia Mara” e che cosa le sta succedendo.

Cosa è successo a Mara Venier dopo l’intervento ai denti

“Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo.. lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi…sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )!!!“

Il post, pubblicato solo poche ore fa sul profilo Instagram ufficiale di Mara Venier ha fatto veramente il giro del web.

In molti, infatti, sono rimasti scioccati dalla foto che accompagna la didascalia (Mara sdraiata in un letto d’ospedale, con una cannula sul dorso della mano) e anche dalle parole di “Zia Mara”.

Nonostante la brutta esperienza, solo domenica scorsa Mara Venier si era fatta trovare al suo posto, nel salotto di Domenica In.

Certo, aveva avuto qualche problema e lamentava delle difficoltà a parlare: purtroppo, però, la situazione sembra essersi complicata ancora di più.

Il selfie postato oggi ha fatto decisamente preoccupare i fan: quando vedrà “Zia Mara” la fine dell’incubo?

L’intervento ai denti di Mara Venier

“Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto)che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno !!!! Ricoverata…sala operatoria ,anestesia totale ,un incubo…..!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)…. #dentistaroma #nonfiniscequí #lalunanelpozzo“

Oggi Mara ha raccontato nei dettagli la lunghezza dell’intervento (otto ore) ed ha fatto capire che presto si confronterà con il dentista in questione “in un’altra sede”.

Dopo l’intervento ai denti, purtroppo, c’è stato il “decorso” con il blocco e la perdita della sensibilità di una parte del viso tanto che dopo qualche giorno è stato necessario un intervento in sala operatoria, con l’anestesia totale.

Adesso, fortunatamente, Mara è in ospedale solo per un controllo dal quale spera di riuscire ad uscire “indenne”.

L’idea è quella di poter evitare un altro intervento visto che quello dell’altro giorno le ha rimosso l’impianto inserito dal dentista.

Per ora, a detta di Mara Venier stessa, bisognerà attendere: il controllo sarà lungo e manca ancora tanto per scoprire che cosa è successo davvero.

L’importante, ovviamente, sarà capire le condizioni della famosissima presentatrice appena il controllo sarà terminato.

Con ogni probabilità, sarà la stessa Mara Venier a condividere gli aggiornamenti sulle sue condizioni, direttamente dal suo profilo Instagram.

La conduttrice, famosissima e popolarissima sui social, spesso evita di commentare situazioni private, preferendo la discrezione.

Se oggi è arrivata a parlarci di questa situazione, vuol dire che “l’incubo” è diventato veramente troppo terribile per poterlo affrontare da sola.

Il post ha più di venticinquemila commenti, tutti di supporto: da personaggi famosi (come Sandra Milo od Asia Argento) a semplici fan.