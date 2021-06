Isola dei Famosi, volto noto delle pubblicità si candida per l’edizione 2022

L’Isola dei Famosi, anticipazioni edizione 2022: Roberto Da Crema pronto a partecipare. Il noto “televenditore” vuole rimettersi in gioco

L’Isola dei Famosi è finita da pochi giorni con la vittoria di Awed, ma è già praticamente certo che il prossimo anno arriverà un’altra edizione. Per l’esattezza sarà la 16esima. Ancora presto per capire quando andrà in onda (probabilmente tra gennaio e febbraio) e ancor più capire chi saranno i prossimi concorrenti. Ma qualcosa sicuramente già comincia a muoversi.

Ad esempio, in questi giorni è spuntata la candidatura del buon Roberto Da Crema, il mitico “Baffo” delle televendite di qualche anno fa. Un personaggio che all’epoca era molto noto per le sue (a dir poco) vivaci vendite e il modo che aveva di presentare i prodotti, urlando e “sbattendosi” a più non posso. Il “Baffo” divenne molto popolare e riscuoteva simpatia, ma dopo la partecipazione al poco fortunato reality “La Fattoria” è praticamente sparito dalla circolazione.

Roberto Da Crema vuole partecipare all’Isola dei Famosi

Il settimanale “Nuovo TV” lo ha intervistato per chiedergli cosa stesse facendo ora che di certo non è più un giovanotto. La chioma e ovviamente l’inossidabile baffo sono diventati bianchi, ma lui è sempre carico. Senza girarci intorno Roberto Da Crema si è ufficialmente candidato: “Mi piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi”, ha detto. L’ex venditore vive a Milano e lavora nell’azienda di famiglia, fa l’imprenditore e anche con un certo successo. Ha raccontato di avere quattro negozi e ben 80 dipendenti.

La sua ditta si occupa della vendita di pesce. A questo punto la sua voglia di tornare in tv non è dettata da esigenze economiche, ma dal puro divertimento e dalla passione per la tv. Tra l’altro, il simpatico “Baffo” ha confessato che il reality condotto da Ilary Blasi sarebbe una buona opportunità per perdere qualche chilo. Insomma, le motivazioni ci sono: ora non resta che alla produzione dell’Isola di valutare questa simpatica e inaspettata candidatura.