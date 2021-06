Scopriamo insieme la classifica dei segni meno pazienti dello zodiaco: ci sarai anche tu tra i segni dal temperamento focoso?

Quante volte ti hanno detto che sei una delle persone più “focose” della tua cerchia di amici?

E no, non parliamo di conquiste sentimentali bensì di un vero e proprio modo di fare che potremmo quasi definire… aggressivo.

Ok, lo abbiamo detto, dai non ti arrabbiare!

Scopriamo insieme se sei in questa classifica dell’oroscopo e, se non ci sei, scopriamo chi sono i tuoi rivali nella “rabbia”.

Se il risultato della classifica non ti piace, però, ti preghiamo di non scriverci una mail di protesta: da te non potremmo proprio sopportarlo!

I segni meno pazienti dello zodiaco: ci sei anche tu nella classifica?

Al solo iniziare a leggere questo articolo le orecchie hanno già iniziato a fumarti, sei diventato completamente rosso in faccia e stai per lanciare un urlo portentoso.

No, non ti stai trasformando in un SuperSayan (anche se sarebbe divertente vederlo) ma stai semplicemente iniziando a perdere la pazienza!

Dopotutto, da te non potremmo proprio aspettarci altro: sei uno dei segni meno pazienti di tutto lo zodiaco!

Fortunatamente, però, la classifica dell’oroscopo ci aiuterà a capire quali sono le persone meno pazienti ed anche a tenercene alla larga (ehi, di nuovo, non ti arrabbiare!).

Se stai pensando di chiudere questo articolo e cercarti qualcos’altro da leggere, forse fai proprio al caso nostro.

Non è che sei in cima alla classifica dei segni meno pazienti dello zodiaco e neanche lo sai?

Dai, scherziamo: abbiamo capito che con te è inutile perdere tempo.

Ecco la tua classifica!

Gemelli: quinto posto

Nonostante professino in lungo ed in largo ed urbe et orbi che non hanno problemi e che sono veramente rilassati, i nati sotto il segno dei Gemelli sono veramente poco pazienti.

Disorganizzati, incapaci di gestire anche il minimo progetto, permalosi, incapaci di mantenere un impegno e bravissimi ad inventare scuse (o, semplicemente, a sparire da un momento all’altro).

Scusateci, cari Gemelli, ma qualcuno vi doveva pur dire la verità: siete uno dei segni meno pazienti di tutto lo zodiaco e, di conseguenza, fate impazzire anche tutti gli altri!

Leone: quarto posto

Impossibile chiedere ad un nato sotto il segno del Leone di aspettare un attimo quando vuole qualcosa.

La sua impazienza lo trasformerà in poco tempo in un vero e proprio bambino arrabbiato: continuerà a strepitare e battere i piedi in terra per moltissimo tempo e smetterà solo quando gli darete quello che vuole.

I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono persone decisamente poco pazienti: meglio tenerlo a mente quando ne conoscete qualcuno!

Vergine: terzo posto

I nati sotto il segno della Vergine sono veramente poco pazienti soprattutto quando si tratta di avere a che fare con gli altri.

La Vergine, infatti, è un segno che fa decisamente poco affidamento sulle persone che la circondano perché rimane sempre delusa dalla loro “incapacità”.

La verità è una sola: i nati sotto il segno della Vergine sono persone veramente poco pazienti che perdono le staffe per un nonnulla!

La loro ossessione per la precisione e per la perfezione, infatti, li porta spesso ad esagerare: uomo avvisato…

Bilancia: secondo posto

Il secondo posto della nostra classifica è occupato da tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

Questo segno, infatti, è uno di quelli che tende veramente a fare paura quando perde la pazienza e possiamo assicurarvi che capita molto più spesso di quanto non crediate!

La Bilancia, infatti, è uno di quei segni che finge sempre che tutto vada bene, fino all’ultimo momento possibile!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, ha paura di risultare “sgradevole” agli altri e quindi è un vero e proprio “festaiolo“.

Sorrisi ed allegria: la Bilancia è sempre pronta a mostrare il suo lato migliore.

Quando, però, arrivano i problemi (che siano sentimentali o sul lavoro), la Bilancia diventa improvvisamente molto infantile.

Si chiude in un mutismo spaventoso, sbraita ed urla anche se non ce n’è assolutamente bisogno e mostra la sua vera natura: è uno dei segni meno pazienti dello zodiaco!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni meno pazienti dello zodiaco

L’Ariete si guadagna il primo posto nella nostra classifica: sono proprio loro, infatti, ad essere i segni meno pazienti di tutto l’oroscopo!

Questo è un segno che perde la pazienza anche quando non ce ne sarebbe veramente bisogno: qualsiasi piccola criticità lo porta quasi sull’orlo delle lacrime!

Per avere a che fare con un Ariete bisogna veramente avere molta pazienza: cambiano umore ed opinione con un soffio di vento, stanno sempre per avere una crisi e sono veramente insopportabili (quando ci si mettono).

Certo, non tutto il male vien per nuocere: l’Ariete, sapendo di essere un poco insopportabile, finisce spesso per profondersi in scuse ed è, sotto sotto, una persona veramente gentile anche se, forse, un poco insicura!