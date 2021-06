Awed ha raccontato la sua esperienza all’Isola dei Famosi e ha fatto una rivelazione inaspettata in merito al suo futuro

Dopo tanto tempo Awed è tornato alla sua vita normale. Simone Paciello ha stravinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ma l’esperienza in Honduras ha lasciato i segni sul corpo e anche nella testa e nell’anima dello youtuber.

La spedizione sull’Isola, infatti, garantisce molta notorietà ma mette alla prova fisicamente e mentalmente tutti i naufraghi. Lui non fa eccezione, tanto è vero che proprio dopo aver esultato per la vittoria ha condiviso una foto che lo ritraeva dimagrito di ben 30 kg.

In una sua recente intervista a Vanity Fair Simone ha raccontato di aver avuto parecchie difficoltà sull’Isola, definendo l’esperienza come una vera e propria seduta dallo psicologo “dove però a parlare sei tu”.

Awed si confessa a Vanity Fair: “Voglio continuare il mio percorso”

Un percorso interiore molto importante per Awed che ha deciso di andare avanti anche una volta terminato il reality show: “È un’esperienza che mi ha cambiato tanto: ora che sono tornato, voglio continuare un percorso psicoterapeutico che, chissà perché, molte persone vedono ancora con un’accezione molto negativa”.

L’influencer ha infatti lanciato un appello ai suoi followers, invitandoli a non nascondersi e a farsi aiutare da uno specialista quando ne sentono il bisogno: “Non c’è niente di cui vergognarsi“.

Nonostante la vittoria e i buoni propositi, Simone ha comunque spiegato che l’esperienza all’Isola dei Famosi è qualcosa da non ripetere. In un botta e risposta con i suoi fan su Instagram ha dichiarato: “E’ stato Un viaggio bellissimo, a tratti spaventoso, ma non lo rifarei mai più. Non mi sarei fermato neanche sulla seconda isola, non l’avrei fatto ma sarei andato a casa”.

E a chi gli ha chiesto quale sia stato il momento peggiore, lo youtuber ha risposto così: “Quando sono arrivati gli arrivisti e Ignazio Moser. Quattro concorrenti nuovi più Ignazio significavano altre cinque settimane e stavo per piangere”