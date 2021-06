Fai parte anche tu dei segni più disonesti di tutto lo zodiaco? Scopriamolo subito insieme con la classifica di oggi dell’oroscopo!

Ehi, non siamo di certo noi ad accusarti di essere una delle persone più disoneste mai viste sulla faccia della Terra.

No, assolutamente, noi non ci permetteremmo mai!

A dirlo sono, ovviamente, le stelle ed i pianeti dell’oroscopo che possono indicarci quali sono le persone oneste ed anche quali sono, quindi, quelle meno… trasparenti.

Non ci credi? Scopriamolo insieme, grazie alla nostra classifica dell’oroscopo di oggi: pensi di non essere tra le prime cinque posizioni?

I segni più disonesti dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Nessuno dice che tu sia un ladro al pari della Banda Bassotti e neanche che tu debba considerarti un vero e proprio Lupin, figuriamoci.

Pensiamo solo che l’oroscopo, tra le tantissime altre rivelazioni che già ci ha fatto sui segno zodiacali possa dirci davvero quanto e se sei disonesto!

Non ci credi? Allora la nostra classifica di oggi farà veramente al caso tuo.

A tutti, prima o poi, è capitato di dire una bugia oppure di commettere un’azione di cui non andiamo tanto fieri.

Se vuoi sostenere che a te non sia mai capitato… potresti proprio essere tu il più disonesto dello zodiaco!

Come faremo a scoprirlo? Ma semplicemente grazie alla nostra classifica.

Pronto a scoprire quali sono i segni più disonesti dello zodiaco? (Ed anche a scoprire se c’è il tuo partner tra di loro?).

Bene, diamo un’occhiata alle prime cinque posizioni dei segni più disonesti nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

Bilancia: quinto posto

Apriamo subito la nostra classifica dei segni più disonesti smascherando la Bilancia.

Eh sì, quello che credevi essere uno dei segni più integerrimi e precisi di tutto lo zodiaco è in realtà veramente disonesto!

C’è da dire, però, che la Bilancia è un segno disonesto solo (sembra poco) per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

La Bilancia adora proiettare un’immagine di sé che non è sempre corrispondente alla verità: prima che qualcuno la scopra, però, possono volerci anni!

Sagittario: quarto posto

Una scoperta piuttosto cocente quella del Sagittario nella classifica dei segni più disonesti dello zodiaco!

Il Sagittario è finito in questa classifica perché spesso si comporta in maniera disonesta senza neanche pensarci troppo.

Questo è un segno generalmente molto leale ma che difficilmente riesce ad essere “cristallino”. Tende, infatti, a tenere segreti ed ad evitare i confronti, diventando decisamente disonesto quando è ora di presentare il “conto” agli altri.

Ariete: terzo posto

Questo è un segno che si guadagna facilmente il primo gradino del podio dei segni più disonesti dello zodiaco.

Non ci credete? L’Ariete è uno dei segni che più di tutti è sempre pronto a stravolgere le regole o a fare sotterfugi per ottenere quello che vuole.

L’Ariete, infatti, non ha nessuna paura o remora e cerca sempre di arrivare al suo obiettivo: non si preoccupa di quello che succede agli altri e può diventare molto egoista.

Un Ariete può essere disonesto sul lavoro così come nella vita personale e privata: nessuno è al sicuro quando ha a che fare con un Ariete!

Gemelli: secondo posto

Purtroppo per tutti coloro che li amano, i Gemelli conquistano un posto decisamente alto in questa classifica.

Sono un segno che può diventare molto disonesto in pochissimo tempo: stupiti, vero?

I Gemelli hanno una doppia personalità (più o meno) e spesso si trovano ad agire in maniere che non riescono a capire neanche loro.

Una settimana sono contenti e felici, quella dopo si trovano a “complottare” contro gli altri.

Appena un Gemelli dice la sua su qualcosa o promette di comportarsi in una maniera, finisce per contraddirsi dopo poco tempo.

Insomma, la loro disonestà ha più a che vedere con il loro atteggiamento nel mondo e con gli altri che con azioni concrete o che abbiano a che vedere con il lavoro o con il proprio operato.

Almeno questo, per fortuna!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più disonesti dello zodiaco

Di sicuro per voi sarà uno choc vedere come al primo posto della nostra classifica troviamo i nati sotto il segno del Leone eppure è proprio così.

Il Leone è il segno più disonesto di tutto lo zodiaco: non c’è niente da fare!

Il Leone, infatti, è uno dei segni che ha delle regole morali decisamente poco chiare o che vengono distorte a seconda del momento o della situazione.

Sì, è vero, il Leone può essere veramente molto leale ma questo lo porta anche a commettere degli atti veramente disonesti.

Ancora di più, sul lavoro spesso il Leone finisce per occupare posizioni di comando od importanti senza avere le capacità necessarie.

Molte volte, infatti, la sua arroganza o capacità di “fingere” riescono a fargli ottenere quello che vuole senza che nessuno controlli le sue effettive competenze!