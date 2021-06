Sei uno dei segni che amano la montagna? Allora fare le vacanze, con te, è decisamente facile: sai già qual è la tua meta! Scopriamo insieme la classifica dei segni che amano la montagna (e se ci sei tu o il tuo fidanzato!).

Arrampicate, scalate vere e proprie, picchi e picchetti, lunghi viaggi di shopping da Decathlon: ti riconosci in questi elementi?

Bene, allora con ogni probabilità avrai “scalato” anche le prime cinque posizioni di questa classifica e ti trovi in “vetta”!

Scopriamo insieme quali sono i cinque segni che non possono fare a meno della montagna e vediamo se ci sei tu o se c’è il tuo partner.

Attenzione: questi segni sono dei veri fanatici dei picchi rocciosi, è meglio non scherzare con il loro (vero) amore!

I segni che amano la montagna: la classifica di oggi dell’oroscopo

Hai un fidanzato che, puntualmente, ogni fine settimana svanisce, dichiarando la sua fedeltà ad una non meglio specificata “falesia“?

Il tuo gruppo di amiche si è dimezzato e la metà di loro passa pomeriggi interi ad arrampicarsi sui muri di palestre colorate ed affollatissime?

Allora non preoccuparti (o quasi): sei solo circondata da persone che amano la montagna più di qualsiasi altro hobbies od impegno della loro vita!

Anche se potrà sembrarti uno shock (se, come chi scrive) sei convinto che spiaggia calda, mare cristallino e flip-flop siano il non plus ultra del relax, ci sono persone che adorano passare il tempo libero sul fianco di una montagna.

La nostra classifica di oggi, quindi, ci aiuterà a capire quali sono i segni che hanno questa passione in modo da capire se potrete andare in vacanza insieme.

Se sei anche tu uno degli appassionati della montagna, ti troverai sicuramente in “vetta” alla cima di questa classifica e potrai scoprire altri segni appassionati come te.

Conveniente, vero? Bene, scopriamo immediatamente quali sono i cinque segni che amano la montagna: ecco la classifica!

Vergine: quinto posto

Cartina con tutte le località segnate, scarpe di ricambio, maglietta termica e canotta della salute, borraccia termica e non, spray anti-zanzare, cappello con veletta: la Vergine non ha bisogno di niente e di nessuno quando si appresta a scalare una montagna!

Per i nati sotto questo segno, poter scalare è veramente fondamentale. Lo fanno da soli in palestra, finalmente liberi di essere precisi come vogliono, e con un compagno (eletto e mai cambiato) nella natura.

Scalare con la Vergine vuol dire quasi timbrare il cartellino: partirete a tale ora ed arriverete a tale ora. Non ci sono imprevisti ed hanno sempre un piano B: sono meglio di un servizio di salvataggio!

Scorpione: quarto posto

Lo Scorpione vede la montagna e le scalate come una vera e propria oasi di pace all’interno della sua vita frenetica.

Per lo Scorpione, infatti, è fondamentale poter andare a scalare: sulla montagna sfoga tutte le sue ansie ed i suoi problemi e si libera anche dalle sue paure!

Ma lo Scorpione da il meglio di sé quando si arriva al “terzo tempo” montanaro: è capace di mangiare per quattro ai rifugi, adora bere la birra tutti insieme a fine scalata e diventa un vero e proprio compagnone.

Insomma: andare in montagna con lo Scorpione vi permetterà di vedere un lato completamente nuovo della sua personalità!

Ariete: terzo posto

Chi meglio dell’Ariete per andare in montagna? Questo segno di fuoco, infatti, adora camminare e spesso non fa abbastanza attività fisica (sì, stiamo parlando proprio con voi cari Ariete).

Quando si trova in montagna, quindi, l’Ariete ha finalmente la possibilità di svagare la mente in un ambiente nuovo ed esercitare il proprio fisico.

Camminatori instancabili, cocciuti e pronti a tutto per arrivare in cima: non levate la montagna sotto i piedi (o gli zoccoli) dell’Ariete!

Sagittario: secondo posto

Anche il Sagittario è uno di quei segni che non può veramente rinunciare alle vacanze in montagna.

I nati sotto il segno del Sagittario, spesso, non conoscono bene la loro passione e non si rendono conto di quanto gli piaccia la montagna… fino a quando non si trovano sul crinale!

Anche se non hanno le scarpe adatte o la borraccia giusta, i nati sotto il segno del Sagittario non si fanno problemi ed affrontano le scalate più spaventose con tranquillità.

Il Sagittario adora camminare, conoscere nuove specie di piante e fiori e trova nella montagna un luogo veramente perfetto per riposare la sua anima.

Insomma: se volete fare un Sagittario felice, portatelo a fare una bella scampagnata in quota!

Leone: primo posto nella classifica dei segni che amano la montagna

Non c’è niente da fare: sono i Leoni i veri e proprio trekker dell’oroscopo, inutile discutere! Questo segno, infatti, vede la montagna come una vera e propria sfida e sappiamo bene che il Leone non si tira mai indietro quando si tratta di competizione!

Il Leone è un vero e proprio esperto di montagna, che si presenta all’appuntamento con il trekking ben preparato.

Scarpe ed equipaggiamento tecnico, orologio ultimo modello, piccozze, borraccia, corde e ganci: non gli manca assolutamente niente!

Una volta sul sentiero, poi, il Leone è impossibile sia da raggiungere che da superare: precisi, con passo sicuro e veloce, convinti. Non potete tenere il suo ritmo!

Una volta sulla cima, il Leone è finalmente in grado di rilassarsi e godersi la bella giornata: per loro la montagna è un must e non potete assolutamente chiedergli di rinunciarvi!