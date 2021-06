Bonus 2021: come ottenere 400 euro senza l’ISEE

Tra i tanti bonus che il Governo ha introdotto o confermato per il 2021, ce n’è anche uno di 400 euro senza modello ISEE: tutti i dettagli

Il Governo ha introdotto o confermato molti bonus nel 2021. Il periodo è particolare e c’è l’esigenza di spingere sui consumi, per evitare che alcune categorie restino indietro. Le idee sono state tante, alcune migliori e altre peggiori in questo anno e mezzo di pandemia. Il tentativo è quello di rendere alcuni bonus più facili da ottenere.

È il caso dei bonus che si possono richiedere ed intascare senza presentare il modello ISEE. Ne abbiamo già visti alcuni nelle ultime settimane e oggi faremo la stessa cosa. Questi incentivi sono meno esclusivi e sono pensati per essere accessibili a quasi tutti. Le restrizioni sono poche proprio perché l’obiettivo è quello di erogarlo al numero maggiore di persone.

Il modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) indica la situazione economica e patrimoniale di una famiglia italiana. Alcuni bonus sono erogati soltanto per chi presenta importi bassi. Questi bonus sono stati pensati soprattutto per le fasce sociali più basse, quelle che sono state maggiormente colpite dalla pandemia mondiale.

- Advertisement -

Oggi vedremo insieme un bonus che può permettere ai cittadini italiani di intascare 400 euro senza presentare il modello ISEE.

Ti potrebbe interessare anche – Carrie Johnson di Vite al Limite: da 300 chili fino ad oggi, ecco come sta

Bonus 400 euro: chi può richiederlo

Il bonus di 400 euro di cui vogliamo parlarvi oggi è detto anche Bonus Centri Estivi. Permette alle famiglie italiane di farsi rimborsare i costi sostenuti per mandare i propri figli minorenni (tra i 3 e i 14 anni) nei centri estivi diurni. Il rimborso può arrivare fino a un massimo di 100 euro a settimana. La cifra massima rimborsabile è 400 euro.

Questo bonus è sicuramente meno noto rispetto ad altri, soprattutto quelli che riguardano l’edilizia. Ma si tratta di un incentivo comunque importante, perché permette ai ragazzi di svagarsi durante il periodo estivo dopo un anno e mezzo terribile, tra didattica a distanza, chiusure e restrizioni di ogni genere.

Per ottenere questo bonus bisogna comunque presentare il modello ISEE, ma solo per constatare la cifra da ricevere. L’incentivo è aperto a tutti, anche alle famiglie più benestanti, che naturalmente otterranno una cifra inferiore rispetto a quelle più disagiate. La gestione dei pagamenti sarà affidata direttamente all’INPS.

Leggi anche – Incassare 1.600 euro senza presentare il modello ISEE: ecco come fare

La gestione dell’INPS

Questo bonus è affidato all’INPS, che ha già pubblicato un bando. Il periodo rimborsabile va dal 1° giugno all’11 settembre 2021. L’INPS riconoscerà un rimborso totale o parziale per la partecipazione dei ragazzi dai 3 ai 14 anni ad attività presso centri estivi diurni. Il coprirà fino a un massimo di quattro settimane di spese.

INPS rimborserà le spese che si riferiranno ad attività ludiche, ricreative e sportive, spese di vitto, eventuali gite e tutto ciò che è previsto dal programma del centro estivo, comprese le spese assicurative. La domanda va presentata entro il 18 giugno alle ore 12. Dopo questa data non sarà più possibile partecipare al bando. Le richieste vanno effettuate in maniera telematica.

Entro il 16 luglio, INPS provvederà a pubblicare l’elenco di coloro che potranno richiedere i rimborsi.

I nostri lettori sono interessati anche a – Bonus mobili 2021: chi può sfruttarlo e come richiederlo. I dettagli

Gli importi nel dettaglio

Il bando prevede un numero massimo di 3.000 contributi per un importo non superiore ai 100 euro settimanali, per un massimo di quattro settimane. In base al modello ISEE presentato, ogni famiglia conoscerà l’ammontare del rimborso, che sarà suddiviso in questo modo:

fino a 8.000 euro di ISEE : rimborso del 100% della spesa totale;

: rimborso del 100% della spesa totale; tra gli 8.000 e i 24.000 euro di ISEE : rimborso del 95% della spesa totale;

: rimborso del 95% della spesa totale; importo compreso tra i 24.000 e i 32.000 euro di ISEE : rimborso del 90% della spesa totale;

: rimborso del 90% della spesa totale; tra i 32.000 e i 54.000 euro di ISEE : rimborso dell’85% della spesa totale;

: rimborso dell’85% della spesa totale; oltre i 54.000 euro di ISEE: rimborso dell’80% della spesa totale.

Chi non presenterà nella richiesta il modello ISEE, sarà automaticamente inserito tra coloro che potranno ricevere soltanto l’80% dell’importo totale. Qualora il minore sia diversamente abile, è possibile ottenere una maggiorazione fino al 50%. I pagamenti saranno effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Trattandosi di un bando, i tempi per la pubblicazione potrebbero essere più lunghi di quelli annunciati. La data approssimativa di luglio potrebbe essere anche posticipata a settembre. Quindi è probabile che molte famiglie manderanno i propri figli nei centri estivi senza sapere se potranno ricevere il rimborso.