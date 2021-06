Alessandra Amoroso le mette in primo piano: “È un regalo per i feticisti”

Alessandra Amoroso posta su Instagram una foto e le mette in primo piano, il social impazzisce: “Regalo per i feticisti”, si legge in un commento

Oltre che una brava cantante Alessandra Amoroso è sempre in forma. La sua bellezza semplice conquista i fan, a maggior ragione quando l’ex vincitrice di “Amici” posta su Instagram qualche scatto più “sexy” del solito. Mai volgare e sempre sorridente, la cantante spesso sfoggia un fisico invidiabile, che manda in visibilio i suoi numerosissimi fan. Su Instagram la cantante pugliese ha un enorme seguito, con ben 3.5 milioni e mezzo di followers. Tutti aspettano una nuova sua foto per inondarla di “cuoricini” e di commenti.

E un “regalo” è arrivato domenica, quando Alessandra ha postato una foto con le sue gambe in primo piano. Sembra essere in casa, gambe e piedi nudi e un testo che descrive la foto: “Mi sembravano artistiche… il mondo della danza sa!”, scrive la Amoroso mettendo molte emoticons sorridenti. Il riferimento è alle foto, che la cantante giudica appunto “artistiche”.

E per quel che riguarda il mondo della danza, probabilmente allude ai piedi sulle punte, con tanto di piccolo tatuaggio in vista nei pressi della caviglia. Chiaramente, le gambe e i piedi in bella mostra non potevano che esaltare una nutrita schiera di “amanti” dei piedi delle donne, soprattutto se nudi. Alessandra Amoroso ha ricevuto moltissimi commenti, tra cui molti di colleghi artisti, come i Tiromancino.

E poi, tra questi ne sono spuntati anche altri di appassionati “fetish”. Un utente ha scritto: “Bel regalo per i feticisti, adoro”. Segno tangibile di come la particolare foto ha fatto centro in una particolare fetta di pubblico. Va detto che l’immagine è assolutamente spontanea e non ammiccante, eppure la bellezza di Alessandra Amoroso non lascia indifferenti. Sia le persone comuni che quelle con delle preferenze un po’ più particolari.