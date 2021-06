Qual è il segreto di Barbara D’Urso per essere così bella anche se non ha più 20 anni? Eccoli svelati: sai cosa devi fare anche tu?

Che ti piaccia o meno, devi essere onesto ed ammettere qualcosa: Barbara D’Urso, a 64 anni, è veramente in forma smagliante!

Anche se la sua è una vita decisamente stressante (pensa solo alle pressioni che deve aver subito negli ultimi tempi a causa degli ascolti bassi), la famosa presentatrice è una delle donne più seguite ed ammirate della TV.

Ma qual è il suo segreto? Finalmente lo abbiamo svelato: ecco che cosa si nasconde dietro il suo aspetto smagliante!

Il segreto di bellezza di Barbara D’Urso: ecco di che cosa si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

- Advertisement -

64 anni decisamente ben portati quelli di Barbara D’Urso che si mostra nelle foto che pubblica su Instagram, sempre in forma decisamente smagliante.

La famosa conduttrice, infatti, nonostante le critiche e le cattiverie che le vengono rivolte giornalmente, attira ancora numerosissimi commenti “galanti“.

Ma qual è il suo segreto? Di certo, per essere così in forma, ci vuole un regime alimentare speciale oppure un certo tipo di allenamento, no?

Barbara D’Urso, nonostante il periodo difficile, legato anche al calare dei suoi ascolti che forse non le permetterà di ritornare al suo “dominio” televisivo, è più raggiante che mai.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso, primo giorno di relax: la foto scatena i commenti

Di certo, il merito potrebbe essere del nuovo sport che Barbara D’Urso ha scoperto da poco: la kickboxing!

“Tirare calci e pugni per sport non è da violenti, aiuta a combattere l’aggressività, a contrastare le tensioni. È l’allenamento giusto per modellare il fisico, rafforzare il carattere, imparare a essere reattiva in situazioni di difficoltà, anche quotidiane“.

Insomma, è meglio che tutti i critici di Barbara D’Urso si diano una regolata: la famosa presentatrice è ormai un’esperta atleta, capace di dare calci e pugni al modo giusto!

(Ovviamente senza fare uso di violenza: però è meglio saperlo!).

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso chiude? Mediaset ha già deciso chi la sostituirà

Ma non c’è solo lo sport nella vita di Barbara D’Urso.

Il suo segreto di bellezza, infatti, consiste anche in una routine decisamente particolare che coinvolge anche il suo rapporto con il cibo.

A quanto pare, infatti, Barbara si alza ogni mattina all’alba e prima ancora di fare colazione si dedica all’allentamento con il suo personal trainer.

Subito dopo, rientrata in casa, può concedersi una colazione decisamente importate e, come definita da lei stessa, da vera campionessa: “Faccio un’abbondante colazione al mattino: uova, yogurt di capra, papaya, noci.”

Poi ci sono gli altri pasti della giornata, che devono essere sempre ben organizzati:

“Il pranzo è semplice: un primo, del pesce. La sera, a cena, pesce e verdure. Non mangio carne, evito quella rossa che non amo, ma non sono vegetariana. Poi prendo degli integratori, che sono molto importanti: vitamina D , vitamina C, Omega 3“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Infine, anche se è golosa di dolci, Barbara D’Urso evita assolutamente di concedersene troppi e lascia che il suo unico strappo alla regola sia un bicchiere di vino.

Rosso o bianco poco importa: l’importante è che ci sia ad ogni pasto!

Insomma, il segreto della bellezza di Barbara D’Urso è tutto nascosto in una sana alimentazione ed in un allenamento completo e costante.

Se volete arrivare in forma come lei dopo i 60 anni, adesso sapete cosa fare: pronti a mettervi sotto con la kickboxing?