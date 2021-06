Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras per la finale del 7 giugno? La sorpresa per i loro fidanzati

Mancano pochi giorni alla finale dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì 7 giugno sera su Canale 5. Un appuntamento molto atteso, che decreterà il vincitore dell’edizione numero 15. Per la prima volta (leggi i dettagli) la finale del popolare reality si terrà in Honduras e non in studio a Milano. Una novità che caratterizzerà l’epilogo di questa edizione, ma – naturalmente – non mancheranno le sorprese.

Tra queste, come si legge su fanpage.it, c’è la possibile trasferta di Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, fidanzate rispettivamente di Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Le due ragazze, secondo il sito napoletano, sono in viaggio per il Sud America e lunedì dovrebbero partecipare alla finale direttamente sull’isola. Una sorpresa per i due concorrenti finalisti, che – naturalmente – non si aspettano di vedere dal vivo le loro fidanzate e partecipare con loro all’ultima puntata.

Isola dei Famosi, Cecilia e Arianna lunedì a Cayo Paloma?

Chiaramente, poi, le coppie farebbero ritorno insieme in Italia. Secondo il sito le due fidanzate sarebbero già partite qualche giorno fa, mentre è possibile che Cerioli e Moser sappiano in anticipo della loro presenza. Del resto, nell’ultima puntata andata in onda, quella del 31 maggio, Cecilia Rodriguez non era presente in studio, forse proprio per prepararsi alla lunga trasferta (sarebbe richiesto un periodo di quarantena).

Al posto della sorella di Belen c’era Andrea Damante, che aveva il compito di sostenere Ignazio. Le due fidanzate, quindi, sarebbero pronte a raggiungere Cayo Paloma per stare al fianco dei due finalisti, che si contenderanno la vittoria con Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante. Come sempre, a decidere il vincitore sarà il voto del pubblico, con la Persia e la Marchetti che sembrano decisamente in vantaggio sui concorrenti maschi.