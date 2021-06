Vuoi vedere le storie di Instagram senza che nessuno lo sappia? Il modo c’è. Ti basterà seguire i nostri consigli

Instagram è senza dubbio il social del momento. Mai come nell’ultimo anno vips e influencer hanno sfruttato al massimo tutte le funzioni dell’app inizialmente nata per la condivisione di foto ma ormai diventata una piattaforma di intrattenimento davvero completa.

La rivoluzione, neanche a dirlo, è arrivata qualche tempo fa grazie alle stories nelle quali è possibile incorporare sempre più oggetti multimediali (foto, link, emoticon, musica) o utilizzare filtri avanzatissimi.

LEGGI ANCHE: STORIES DI INSTAGRAM: IL TRUCCO CHE TUTTI USANO PER UN RISULTATO DA INFLUENCER

- Advertisement -

Tutti noi, quando apriamo l’app, siamo soliti buttare un occhio alle storie di Instagram dei nostri amici, della nostra fiamma o del vip che più ci piace. Spesso però ci piacerebbe non lasciare traccia del nostro passaggio, ed è proprio questo che vi sveleremo oggi: come guardare le storie in incognito.

Storie di Instagram, tutti i trucchi per vederle in incognito

Esistono vari metodi e trucchi, alcuni dei quali richiedono l’utilizzo di app esterne, ma il tutto può essere fatto con un po’ di astuzia direttamente su Instagram. Vediamo quali sono i trucchi più utili e semplici per navigare tra le stories in incognito.

Il metodo più semplice e veloce per guardare le storie di qualcuno senza farsi scoprire è andare sul sito StoriesIG. Accedendo a questo sito dovrete solo digitare l’username dell’utente che volete “spiare” e se ha pubblicato qualcosa nelle ultime 24 ore potrete visualizzarlo e anche scaricarlo su pc.

Per gli utenti Android lo stesso meccanismo può essere ottenuto con l’app Story Saver disponibile su Play Store, mentre per chi ha IOS c’è Story Reposter.

LEGGI ANCHE: WHATSAPP IL TRUCCO CHE ENTRERÀ NELLA STORIA, COME RAGGIRARE LA CHAT INSTANTANEA

Altro metodo è quello di usare Instagram Web, eventualmente aggiungendo l’estensione Chrome IG Story se utilizzate Google Chrome per navigare. Assicuratevi, una volta fatto l’accesso al vostro account Instagram, che sia visibile sopra al feed delle stories un’icona che rappresenta un occhio sbarrato.

Altro processo, decisamente più macchinoso, è semplicemente quello di creare un secondo account temporaneo. Vi basterà avere un’altra mail per attivare un nuovo profilo Instagram che utilizzerete poi per visualizzare le storie che vi interessano in incognito.

Cambiare account, da quello principale a quello temporaneo, è davvero molto semplice: si può fare sia da app con un comodo click ma anche da browser web, sempre tramite la versione Instagram web.

C’è poi un altro trucchetto che si può attuare direttamente guardando le storie in maniera normale, ma dovrete essere molto abili a non lasciare andare il dito. Vi basterà selezionare la storia precedente o successiva a quella desiderata e spostarvi verso destra o sinistra, senza però completare il passaggio all’altra storia.

Ultima possibilità è quella di bloccare il contatto una volta visualizzata la storia: occhio però, se lo sbloccherete successivamente la persona saprà che avete visto il suo contenuto.