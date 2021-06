Stories di Instagram: il trucco che tutti usano per un risultato da influencer

Il trucco per realizzare su Instagram stories da vera influencer. I consigli da seguire e un video che spiega cosa fare

Spesso le “stories” su Instagram sono davvero belle e sorprendenti. Ormai, queste catturano l’attenzione più dei post e delle foto, soprattutto quando dietro c’è una “mano” esperta che sa come fare per creare risultati particolari. L’obiettivo è stupire i followers, creando contenuti che non solo colpiscono per quello che mostrano, ma anche per lo stile con il quale sono realizzati. In particolare, alcune storie sembrano realizzate in modo artistico, con una vera e propria regia.

Molti risultati sono da non credere, e per questo così tanti influencer riescono a ottenere un seguito straordinario e moltissimi utenti che li seguono. Ogni loro storia diventa un appuntamento imperdibile. Ma come fanno a realizzare “stories” così ben fatte e che sanno catturare l’attenzione? Oltre a un po’ di esperienza, occorre avere anche gli strumenti giusti e conoscere i trucchi che Instagram mette a disposizione. Si tratta di metodi piuttosto facili da seguire e che non richiedono investimenti particolari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SARA | TRAVEL & EDITING (@saravaiani)

Stories di Instagram: il trucco che tutti stanno usando per un risultato da influencer

In un video di Sara Vaiani, ad esempio, sono spiegati una serie di trucchi, stratagemmi e “dritte” per ottenere risultati incredibili ed efficaci. Ma attenzione, perché Instagram cambia continuamente, e spesso vengono fuori nuovi strumenti e risorse per ottenere risultati incredibili. E’ importante seguire i “reel” degli esperti per avere le dritte giuste, e naturalmente ci si può ispirare di chi realizza storie sempre interessanti e innovative. Ormai, c’è chi fa questo come lavoro, ed è sempre utile prendere spunto dagli influencer più famosi. Con un po’ di impegno e pazienza i risultati in termini di consensi e di followers si faranno sicuramente vedere.