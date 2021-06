Uomini e Donne, parole shock della tronista sul suo ex: "Gay ma non lo sa"

L’ex tronista di Uomini e Donne continua a criticare il suo ex compagno, guerra senza fine

Ci può stare che una relazione finisca male, ma non è consueto che una ex spari a zero contro il suo ex compagno. E’ ciò che sta facendo, invece, Jessica Antonini contro Davide Lorusso. La coppia si è formata nel dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, dopo un intenso e prolungato corteggiamento. I due poi si sono effettivamente fidanzati, con una relazione che è durata circa otto mesi, da settembre a maggio. A un certo punto, però, le cose tra loro sono andate male, e i due si sono lasciati.

Evidentemente con diversi strascichi, visto che la 30enne romana ha cominciato a parlare dell’orientamento sessuale del suo ex fidanzato. Come ha spiegato in un’intervista al settimanale “Nuovo“, Jessica Antonini ha detto che il suo ex Davide Lorusso è gay. Sarebbe questo il motivo per cui la loro relazione è finita relativamente presto. Si tratta di un’anticipazione dell’intervista al settimanale, che il direttore Riccardo Signoretti ha anticipato sul suo profilo Instagram.

Leggi anche – Uomini e Donne, finita la storia tra Jessica e Davide. La tronista si sfoga sui social

Uomini e Donne, la “bomba” di Jessica Antonini contro il suo ex Davide Lorusso

- Advertisement -

“C’erano problemi dal punto di vista della nostra intimità – ha spiegato la ragazza – io credevo che fosse dovuto all’insicurezza, e pensavo che servisse solo un po’ di pazienza”. Poi la vera e propria “bomba”, che la donna sgancia senza nemmeno girarci intorno: “Ho chiuso con lui, perché in realtà è gay ma ancora non lo sa…”, parole clamorose che faranno sicuramente discutere.

Premesso che il presunto orientamento sessuale di Lorusso non può essere di certo un problema né tantomeno giudicato o valutato in modo negativo, a sorprendere è la rivelazione della donna, visto che a tutti sembra molto chiaro che Davide sia etero e non omosessuale. Possibile, comunque, che quella della maliziosa Jessica sia una sorta di “vendetta”, visto che le cose sono andate male con l’ormai ex suo fidanzato. Chiaramente sarà opportuno che Lorusso replichi in modo adeguato, facendo chiarezza sulle parole di Jessica Antonini dopo le sue piccate accuse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Antonini🐸NANETTE🐸 (@gipsy_jey)