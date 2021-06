Uomini e Donne, ex tronista fidanzata con Corona. Ha 20 anni meno di lui

Fabrizio Corona, rivelazione durante l’incursione della polizia: “Lei è la mia convivente”. Un nuovo, incandescente flirt accende il gossip estivo

Le vicende giudiziarie (e personali) di Fabrizio Corona sono spesso al centro dell’attenzione nella cronache. Situazioni complicate che l’ex paparazzo vive a causa della detenzione, con pericolose minacce di togliersi la vita. Un periodo di sofferenza per il noto personaggio, che seppur imprevedibile ed eccentrico sta passando un periodo difficile. Fortunatamente, per lui c’è anche qualche risvolto positivo, visto che l’amore potrebbe aiutarlo a sostenere il peso delle difficoltà vissute a causa dei problemi giudiziari. A quanto pare l’ex fotografo si sarebbe fidanzato con una ragazza di ben 30 anni più giovane.

Una differenza d’età notevole, che alimenta un vero e proprio “scoop” estivo. Ma di chi si tratta? Fabrizio Corona, a quanto pare, si è fidanzato con una modella di Varese di appena 18 anni, diventata famosa per essere seduta sul “trono” di Uomini e Donne. La ragazza ha pubblicato molte “storie” sul suo account Instagram nella quale sembrava essere proprio a casa di Fabrizio Corona. Lui non si vede mai nei filmati, ma chi conosce la casa dell’uomo non ha praticamente dubbi. A questo punto c’è anche chi ipotizza che la coppia conviva a casa di Corona. Del resto lui è attualmente agli arresti domiciliari, e ovviamente non può uscire.

L’imprenditore ha ottenuto questa misura ritenendo il carcere incompatibile con i disturbi psichici che Corona ha manifestato negli ultimi anni, tra questi una sindrome bipolare con disturbo borderline che gli è stata di recente diagnosticata. Queste problematiche hanno portato Fabrizio a compiere gravi atti di autolesionismo e anche tentare il suicidio. Togliersi la vita è un tema che l’ex paparazzo utilizza spesso per esprimere il suo disagio. Ma chi è questa ragazza che vivrebbe a casa del personaggio tra i più controversi degli ultimi anni? Si tratta di Sophie Codegoni, e a quanto pare davvero vive con lui. La notizia è venuta fuori quando lo scorso fine settimana la polizia è andata a casa dell’ex fotografo in seguito a una segnalazione.

C’era in corso, infatti, una sorta di festicciola con degli amici dell’uomo. Ovviamente, il regime di detenzione domiciliare non consente visite, ma solo la presenza di chi effettivamente risiede in quell’abitazione. Tra le persone individuate in casa c’era anche Sophie. Secondo una testimonianza dei presenti, Corona avrebbe – appunto – spiegato a un agente che quella ragazza aveva titolo a stare lì in quanto sua fidanzata e convivente. Va detto, infine, che è possibile che l’ex fotografo abbia detto questo per “proteggere” la ragazza, mentendo sulla loro effettiva relazione. Ma questa è una storia ancora tutta da scoprire.