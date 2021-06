Morte Michele Merlo: il gesto di Maria De Filippi fuori dalle telecamere

Michele Merlo, il gesto di Maria De Filippi per i suoi genitori che nessuno conosce. La popolare conduttrice era assente ai funerali, ma ha fatto sentire ugualmente il suo supporto verso la famiglia del cantante

I funerali di Michele Merlo si sono tenuti la settimana scorsa a Rosà, in Veneto: la cittadina dove è nato. Erano tantissime le persone presenti, e in tanti si aspettavano la partecipazione di Maria De Filippi. La popolare conduttrice del programma “Amici”, che ha lanciato il cantante morto per un’emorragia celebrale, non si è vista alle esequie del giovane, e questo ha lasciato un po’ perplessi i fan di Merlo.

In realtà Maria De Filippi non è solita partecipare alle celebrazioni (come ad esempio i matrimoni) per una questione di riservatezza. Tuttavia, come spiega il sito anticipazionitv.it, la conduttrice non ha fatto mancare il suo supporto alla famiglia Merlo.

Cosa ha fatto Maria De Filippi dopo la morte di Michele Merlo

Maria De Filippi, stando alle voci dei bene informati, avrebbe comunque fatto sentire la sua vicinanza andando a trovare i genitori a casa, lontano da occhi indiscreti. Sarebbe stato questo il gesto segreto che la De Filippi ha fatto per esprimere la propria solidarietà per la tragica morte del giovane cantante. Senza dichiarazioni pubbliche o interventi sui social, che Maria non utilizza, ma nel modo più umano e semplice c’è. Un ricordo lo ha riservato la pagina ufficiale Instagram di “Amici”, dove la conduttrice ha inserito un suo pensiero per la tragica scomparsa di Merlo. “Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti”, ha scritto nel post.

Ma la De Filippi ha preferito salutare di persona i familiari del ragazzo, che aveva avuto occasione di conoscere quando Michele partecipava alla sua trasmissione. Il pensiero della conduttrice sulla pagina di “Amici” si è concluso così: “Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni”. Ma più intenso e vivo è stato il saluto ai genitori addolorati per la tragica scomparsa del figlio.