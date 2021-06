In memoria di Michele Merlo ora c’è una stella in cielo

Un gesto meraviglioso quello fatto dagli amici in memoria di Michele Merlo, condiviso anche dalla mamma di lui sui social: ecco di che cosa si tratta.

La storia, purtroppo, è una di quelle terribili che di certo non ci dimenticheremo tanto facilmente.

Michele Merlo, giovanissimo cantante lanciato da Amici, è deceduto pochi giorni fa, a causa di una leucemia fulminante.

Il lutto, straziante, ha decisamente colpito l’opinione pubblica italiana ed in tanti si sono fatti avanti per ricordare il cantante.

Gli amici hanno deciso di ricordarlo nel migliore dei modi: dedicandogli una stella per ricordarlo per sempre.

In memoria di Michele Merlo ora c’è una stella nel cielo: il messaggio della mamma

Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

Un lutto decisamente straziante e spaventoso quello subito dagli amici e dai familiari di Michele Merlo.

Il giovanissimo cantante di soli 28 anni, lanciato da Amici nel 2017, infatti, ha subito un’emorragia cerebrale fatale solo pochi giorni fa, lasciando il mondo dello spettacolo attonito.

Numerosi i messaggi di condoglianze e di lutto da parte dei suoi fan, dei follower, di semplici appassionati del programma e anche da personaggi famosi che lo avevano conosciuto.

Per affrontare il trauma straziante della sua morte, però, alcuni amici hanno pensato di compiere un gesto in sua memoria che ha colpito tutti.

Un gruppo di amici del cantante, infatti, ha deciso di rendergli omaggio dedicando una stella alla sua memoria.

L’acquisto di una stella è stato fatto tramite un sito specializzato e il corpo celeste è stato chiamato come Michele, in suo onore.

Un gesto sentito e decisamente commovente, che ha toccato anche la mamma di Michele, Katia Ferrari.

Katia ha condiviso il gesto sul suo profilo Instagram, insieme ad un messaggio per ringraziare i ragazzi che hanno reso possibile questa commemorazione “stellare“.

“Grazie ragazzi. Guardate il cielo, troverete una stella, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso“.

Adesso, quindi, Michele Merlo (conosciuto con il nome d’arte Mike Bird) è nel nostro firmamento e per sempre.

Parole toccanti, quelle della mamma, che ha già lasciato numerosi commenti sui social. “Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! ok? Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo“.

Un post condiviso da Katia Ferrari 💙 (@ferrkat64)

Continuano le indagini sulla morte di Michele Merlo: che cosa succederà

Un post condiviso da Katia Ferrari 💙 (@ferrkat64)

Nel frattempo, purtroppo, continuano anche le indagini aperte riguardo la procedura medica e la malasanità che potrebbero aver portato alla morte prematura di Michele.

In questo momento, infatti, a seguito della denuncia dei genitori la procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.

I dubbi sul decesso hanno portato la Procura ha sequestrate la documentazione clinica ed anche l’autopsia per determinare se ci siano state negligenze e di che tipo.

Il giovane cantante, infatti, è stato ricoverano il 3 Giugno appena passato all’ospedale di Bologna.

A quanto pare, però, nonostante l’operazione a cui è stato sottoposto nella serata del 6 Giugno, tre giorni dopo, non c’è stato nulla da fare.

Il motivo sembra risalire ad una mancata diagnosi (non) effettuata dal pronto soccorso di Vergato, dove Merlo si era recato il giorno prima del ricovero.

La malattia sarebbe stata scambiata per un’infezione e Michele Merlo rimandato a casa senza neanche tanti complimenti.

Poi, il tragico esito, ha fatto capire chiaramente che qualcosa, in tutto l’iter non è andato per il verso giusto.

Adesso, quindi, si aspetta l’esito delle indagini per capire se e di chi sia stata la colpa di questa terribile vicenda.

Per ora, tra i tanti gesti in memoria di Michele Merlo, possiamo ricordare anche quello della stella a lui dedicata: un conforto per gli amici ed i familiari, in questi tempi terribili.