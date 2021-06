Europei, stasera Turchia-Italia: dove vedere il match degli azzurri

Stasera iniziano gli Europei di calcio con Turchia-Italia. Scopriamo il palinsesto completo di Rai e Sky per stasera 11 giugno

E’ tutto pronto. Stasera alle ore 21 scattano gli Europei di calcio e sarà proprio la nostra Nazionale ad aprire la competizione nella splendida cornice dello Stadio Olimpico che, per l’occasione, vedrà il ritorno del pubblico sugli spalti.

C’è tanta attesa ed emozione per l’esordio degli azzurri, assenti da un torneo importante dal 2016: nel 2018, infatti, l’Italia non riuscì a qualificarsi per il Mondiale. Mancini sembra avere le idee abbastanza chiare sull’undici che affronterà la Turchia: gli azzurri dovrebbero schierarsi con Donnarumma fra i pali, Florenzi, Bonucci, Chiellini e Spinazzola in difesa, Jorginho, Locatelli e Barella a centrocampo e Berardi, Immobile e Insigne in attacco.

Gli Europei sono un’esclusiva di Sky, ma la Rai ha acquistato i diritti dei match della Nazionale e di altre partite. Scopriamo insieme il palinsesto di stasera, compreso di telecronisti e programmi di contorno.

Turchia-Italia, la programmazione della Rai

Come detto, la Rai trasmetterà 27 partite di questi Europei, comprese tutte quelle dell’Italia. I match saranno tutti su Rai1 (canale 1 digitale terrestre), Rai1 HD (canale 501) e Rai 4K, la novità ad altissima definizione presente sul canale 201 della piattaforma Tivusat.

Prima di ogni partita ci sarà il presentation studio dall’Auditorium del Foro Italico, con Paola Ferrari, Milena Bertolini, Marco Tardelli e Luca Toni.

Telecronaca dell’Italia affidata a Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro con gli interventi da bordocampo e le interviste di Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi, e una postazione supplementare di commento con Enrico Varriale e Claudio Marchisio.

Dopo la partita, sempre in diretta dall’Auditorium, ci sarà Notti Europee, programma di approfondimento in cui si ricapitolerà la giornata condotto da Marco Lollobrigida e Danielle Madam.

Su Rai2, invece, alle 13.30 ci sarà tutti i giorni Dribbling Europei, affidato a Simona Rolandi. Tutte le interviste e i contenuti esclusivi si potranno rivedere in streaming su RaiPlay, dove ci sarà anche il programma dei The Jackal che commenteranno le partite dal salotto di casa loro.

La programmazione di Sky per il match di esordio

Sky trasmetterà Turchia-Italia su Sky Uno (canale 201) e Sky Football (canale 203) e il racconto del match sarà affidato a Fabio Caressa, con commento di Giuseppe Bergomi. Il match sarà visibile come sempre in streaming tramite SkyGo o su Now, per gli abbonati alla piattaforma.

Presenze fisse in studio saranno Billy Costacurta, Paolo Condò e Sandro Piccinini, con Fabio Capello e Gianluca Di Marzio collegati dalla “Sky Platform” all’Olimpico. Durante la giornata ci saranno continui collegamenti dalla Terrazza del Pincio, dove è stato allestito uno studio per l’occasione.