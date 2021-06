La battaglia per i diritti tv della Serie A non si è ancora conclusa. Il Sole 24 Ore riporta uno scenario davvero clamoroso

L’assegnazione dei diritti tv della Serie A continua a riservare grandissimi colpi di scena. Da circa un mese la situazione sembrava ormai definita, con DAZN che a sorpresa era riuscita nell’impresa di strappare a Sky i diritti del campionato per il triennio 2021-2024.

Tante le polemiche in merito alla decisione della Lega Calcio, che ha pensato ad incassare il massimo possibile senza probabilmente pensare che l’Italia non fosse ancora pronta a questa rivoluzione tecnologica. Del resto la fibra manca in molte zone e anche i server della piattaforma hanno dimostrato di non reggere ancora un carico eccessivo.

La proposta di DAZN è stata quella di spezzettare ancor di più le partite, proponendole in 10 orari diversi dal sabato al lunedì. La Lega non ha ancora preso una decisione definitiva in merito, ma nel frattempo secondo quanto riportato da “Il Sole 24 Ore” Sky si sarebbe rifatta sotto.

Sky, offerta da 500 milioni a DAZN: la Serie A torna sul satellite?

L’emittente satellitare, secondo il quotidiano economico, avrebbe presentato in questi giorni un’offerta a DAZN per poter trasmettere le partite di Serie A anche nel prossimo triennio. Per le cifre si parla di circa 500 milioni di euro, anche se c’è chi ipotizza un’offerta addirittura superiore.

In poche parole, se venisse trovato un accordo gli abbonati Sky potrebbero vedere le partite di DAZN direttamente sul satellite, un po’ come è stato negli ultimi due anni con il canale 209. In più l’app di DAZN sarebbe disponibile su SkyQ. Facendo così Sky potrebbe trasmettere praticamente tutto il calcio, visto che già detiene i diritti delle coppe europee.

Non mancano però i dubbi su questa offerta: innanzitutto bisognerebbe capire se gli abbonati Sky dovrebbero versare poi una quota a DAZN per usufruire del servizio. Poi c’è la TIM che ha firmato un contratto di esclusiva per la distribuzione dei diritti e che vorrebbe che il suo decoder TIMBox fosse l’unico abilitato.

Se ne saprà di più nelle prossime ore visto che, secondo “Il Sole 24 ore”, la risposta di DAZN a Sky doveva arrivare prima dell’inizio dell’Europeo (che scatterà domani alle 21). Per il momento l’accordo appare difficile, ma abbiamo già visto nel recente passato che in queste situazioni può succedere di tutto.

Da non sottovalutare nemmeno il fatto che, se la piattaforma streaming non dovesse essere in grado di soddisfare le richieste del pubblico, l’investimento sul campionato italiano potrebbe rivelarsi un boomerang.