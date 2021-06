Sarri alla Lazio, la reazione dei tifosi del Napoli è sorprendente

Sarri alla Lazio, tifosi napoletani delusi. Il colpo di Lotito lascia perplessi molti sostenitori azzurri, che volevano il suo ritorno

L’annuncio è arrivato mercoledì in mattinata. I social media della Lazio si sono scatenati, presentando Maurizio Sarri con una semplice icona di una sigaretta. “Chi ha da accendere?”, il messaggio che ha scatenato i tifosi biancocelesti. L’ufficialità di Sarri alla Lazio suscita reazioni controverse nei supporters del Napoli. La maggioranza è delusa, amareggiata, perché sognava il ritorno del “Comandante” in azzurro. Salvatore: “Lotito che da 5 milioni a Sarri (se si sommano tutti gli allenatori che ha avuto in 20 anni non arrivano a quelle cifre) e i giornalettai napoletani che pur di difendere il padrone continuano a volerci miseramente inculcare la storiella della crisi post covid”.

Vincenzo: “Buon lavoro, sono sicuro farà divertire i laziali, come ha fatto con noi napoletani”. Gennaro: “Bastava prendere Hamsik e Sarri… invece DeLa vuole giocare al mago burlone, non vincere mai”. Luigi: “Loro Sarri e noi Spalletti…”. Questi i commenti che si leggono sui social, in particolare su Facebook nelle pagine dedicate. Giovanni: “Da tifoso del Napoli in bocca al lupo Comandante”. Amedeo: “Alla Lazio “Comandante” proprio no! Al massimo “condottiero”. Mena: “Si voleva arricchire, ed è finito da Lotito”.

Sarri alla Lazio, i tifosi del Napoli delusi dal “Comandante”

Veemente è Fer Miky: “Il comunista per eccellenza in una squadra con una tifoseria di destra”. Antonio: “Ora manca solo che fà il saluto romano”. Antonio: “Che schifo, gli auguro la Serie B”. Raffaele: “Sarri si crede una star e Lotito il padrone di tutto. Al di la di ogni possibile risultato e non sarà niente, litigheranno sempre”. Antonio: “Sarri e Lotito, Questi due insieme durano Natale e Santo Stefano”. Gabriele: “Meno male che era così richiesto… la Lazio non è il Real Madrid o il Barcellona …che se vuole un calciatore ..lo prende….!!! Politano non andrà mai alla Lazio…perché il napoli lo ha pagato 25 milioni”.

Decisamente infastidita Francesca: “Se volevi tanto i giocatori del Napoli non facevi prima a tornare dai noi!? Prima Insigne mo Politano!! Sarri statti un po’ calmo eh…”. Agnese: “Sarri conosce solo i calciatori dell’Empoli e del Napoli, ha una conoscenza abbastanza ristretta. È andato alla Lazio perché nessuno se lo filava e per non stare fermo un altro anno”. Marisa è ironica: “Lo vogliono tutti Politano, solo Mancini non lo ha inserito nella lista dei convocati ufficiali per gli Europei”, Fabio: “Il primo investimento della Lazio allo stadio Olimpico è l’area tecnica a bordo campo per soli fumatori…”.