Oggi vogliamo testare la tua intelligenza. Prova a risolvere l’enigma. Queste quattro persone erano nel braccio della morte ma una si è salvata

Il test di oggi ha come protagonista l’intelligenza. Ti verrà sottoposto un enigma e dovrai risolverlo nel minor tempo possibile. Sappi che in pochi ci sono riusciti, quindi non abbatterti se dovessi aver bisogno dell’aiuto della soluzione. Prova a farti aiutare dalle tue capacità di intuito, ragiona e valuta ogni dettaglio.

Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente permettendogli di distrarsi per qualche minuto dalla routine di tutti i giorni. Tra un po’ di verrà posto un quesito, non ti distrarre e valuta attentamente prima di dare la risposta che ritieni sia quella corretta.

Una volta terminata l’analisi dell’immagine, scorri il testo verso il basso per verificare se avrai dato la risposta giusta.

Risolvi l’enigma dei condannati a morte

L’enigma da risolvere è il seguente: in questa immagine si vedono quattro persone. Si trovano tutte nel braccio della morte. Ad ognuno di loro viene data la possibilità di salvarsi, devono solo indovinare di che colore sono i loro cappelli. Ovviamente nessuno di loro può guardarsi allo specchio o indietro.

Hanno soltanto un tentativo e gli viene dato un indizio: dei quattro cappelli, due sono neri e due sono bianchi. Ovviamente i condannati a morte non possono nemmeno parlare tra di loro. Sembrerebbe soltanto una questione di fortuna ma in realtà non è così. Rifletti attentamente e poi rispondi al seguente quesito:

“Chi di loro può salvarsi indovinando il colore del cappello?”.

La soluzione del test

Soltanto uno dei detenuti può sfuggire al braccio della morte. Il detenuto numero 1 ha due possibilità: davanti a sé vede un cappello nero e uno bianco, quindi ha il 50% di probabilità di indovinare o di sbagliare. Purtroppo il muro non gli consente di vedere il cappello del detenuto numero 4, altrimenti potrebbe salvarsi. Ma non è lui il detenuto che è riuscito a sopravvivere oggi.

Il numero 2 ha notato che il numero 1 ha stentato a dare la risposta, segno evidente che davanti sé avesse due persone con due cappelli di colore diverso. Poiché il detenuto numero 2 vede che il numero 3 ha un cappello nero, per esclusione capisce di avere in testa un cappello di colore bianco. Per questo motivo fornisce la risposta corretta ed è l’unico che si salva.

Il test è terminato. Speriamo ti sia piaciuto. Sei riuscito a indovinare quale fosse la risposta corretta o hai avuto bisogno di dare una sbirciata alla soluzione? Se questo test ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. A presto!