Test: oggi vogliamo analizzare la tua intelligenza. Prova a risolvere il seguente enigma. Le menti più geniali ci riescono in pochi minuti

Il test di oggi ha come protagonista l’intelligenza. Ti verrà sottoposto un enigma e dovrai risolverlo nel minor tempo possibile. Sappi che in pochi ci sono riusciti, quindi non abbatterti se dovessi aver bisogno dell’aiuto della soluzione. Prova a farti aiutare dalle tue capacità di intuito, ragiona e valuta ogni dettaglio.

Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente permettendogli di distrarsi per qualche minuto dalla routine di tutti i giorni. Tra un po’ di verrà posto un quesito, non ti distrarre e valuta attentamente prima di dare la risposta che ritieni sia quella corretta.

Una volta terminata l’analisi dell’immagine, scorri il testo verso il basso per verificare se avrai dato la risposta giusta.

Il test dell’autobus

L’enigma da risolvere è il seguente: ti devi immaginare alla guida di un autobus molto grande, come quello che hai visto nella foto in alto. Durante il tuo percorso di venti chilometri alcuni passeggeri saliranno ed altri scenderanno dal mezzo. Alla prima fermata saliranno trenta persone.

Alla seconda fermata tre persone scenderanno per raggiungere la propria destinazione ed altre dieci saliranno a bordo. Alla terza fermata saliranno due persone e scenderanno ventisei viaggiatori. Quando raggiungi l’ultima fermata, essendo il capolinea, scenderanno tutti i passeggeri. La domanda alla quale devi rispondere è la seguente:

“Qual è il colore degli occhi dell’autista?”. Attenzione, la risposta potrebbe non essere scontata ma chi è stato attento avrà colto sicuramente il particolare determinante. Pensaci, poi scorri il testo verso il basso alla ricerca della soluzione del test.

La soluzione dell’enigma

Molti avranno fatto il conto dei passeggeri saliti a bordo e quello di coloro che, al contrario, sono scesi dal veicolo. Se l’enigma fosse stato sul numero di passeggeri ad un certo punto del viaggio, probabilmente tutti sarebbero stati capaci di risolvere il quesito. E invece non è così, bisogna capire qual è il colore degli occhi dell’autista dell’autobus.

Quindi prova a superare la perplessità dopo aver letto la domanda e ragiona su tutti i dettagli. Probabilmente, concentrandoti sul conto dei passeggeri a bordo, avrai dimenticato l’incipit del quesito. Chi guida l’autobus? Ripetiamo allora la frase chiave: “Ti devi immaginare alla guida di un autobus”. L’autista sei tu e chi meglio di te conosce il colore dei tuoi occhi?

Il test è terminato. Sei rimasto spiazzato dal quesito? Se così fosse, non preoccuparti. Sei in abbondante compagnia. Molte persone, distratte dal calcolo dei passeggeri, hanno perso di vista il particolare fondamentale, che poi ha permesso ai più svegli di dare la risposta corretta. Se il test ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto interessanti e divertenti. A presto!