Chiara Nasti, dopo la fine della sua storia con Zaniolo, si sta rilassando a Ibiza. I fan si chiedono il significato del suo messaggio

Chiara Nasti torna ad essere la protagonista indiscussa del web. La bella influencer ha terminato da qualche settimana la sua love story con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, ma sembra ormai proiettata verso nuove avventure.

Chiara ha deciso di passare qualche giorno di relax al mare. La scelta è ricaduta su Ibiza, meta che continua ad essere un must tra i giovani nonostante le discoteche e i locali notturni siano al momento off limits.

Chiara Nasti e il messaggio su Instagram: “Non riusciresti a…”

La Nasti non ha fatto mancare il suo reportage personale della vacanza, condita come sempre da video e selfie sulla spiaggia. La sua foto in bikini ha mandato in estasi i followers.

A colpire i fan però, oltre al fisico statuario dell’influencer, è stata la didascalia pubblicata da Chiara: “Non riusciresti a gestirmi nemmeno se ti dessi le istruzioni”. A chi si starà riferendo la bella napoletana?

Sono in tanti a chiederselo, senza ovviamente darsi una risposta. C’è anche chi, ironicamente, le ha risposto: “Non ci vuole molto, basta essere un calciatore“. Chiaro il riferimento al suo ex Zaniolo, ma anche al fatto che sia lei che sua sorella Angela sono ormai abituate a relazioni con sportivi di successo.

A Ibiza infatti c’è anche Kevin Bonifazi, difensore dell’Udinese e fidanzato di Angela Nasti. Le due ragazze ieri sera sono state vittime dello scherzo delle “Iene” che le hanno messe davvero a dura prova.

Per due influencer come loro ritrovarsi bloccate in montagna, in una piccola baita e senza segnale sullo smartphone, è stato davvero uno shock. “Vi odiamo. Da domani apprezzeremo qualsiasi cosa senza lamentarci di nulla”, hanno detto le sorelle Nasti al termine del brutale esperimento.