Wanda Nara, il costume tiene a fatica: il dettaglio impossibile

Nonostante sia in vacanza, le foto di Wanda Nara in costume hanno fatto il giro del web: ecco di cosa stiamo parlando.

Anche se si trova in vacanza in Tanzania, la famosissima showgirl ha deciso di far “tremare”, come suo solito, fan e follower su Instagram.

In occasione dei festeggiamenti per l’anniversario del matrimonio con Mauro Icardi, la famosa showgirl originaria dell’Argentina ha deciso di postare una serie di foto che hanno decisamente attirato l’attenzione.

Wanda Nara in costume, le foto fanno il giro del web

Anche se Wanda Nara e Mauro Icardi si sono sposati il 27 Maggio del 2014, la data dell’anniversario, almeno per loro, sembra cadere il 7 Giugno.

I due, al momento, si trovano in Tanzania e stanno celebrando il loro matrimonio con una vacanza veramente da capogiro.

Panorami spettacolari, paesaggi ed animali selvaggi oltre che, ovviamente, a foto di coppia che strappano un sorriso.

Nonostante, però, l’ampia documentazione fotografica, possiamo dire con certezza che sono le foto in costume di Wanda Nara ad attirare i commenti dei fan e dei suoi follower.

Se il 7 Giugno del 2014, Mauro Icardi e Wanda Nara hanno dato una grandissima festa a Buenos Aires per festeggiare il loro matrimonio, avvenuto qualche giorno prima, a 7 anni di distanza ci pensano le foto a raccontare il loro anniversario.

E proprio una foto di Wanda Nara, dove il décolleté è in bella vista ha fatto il pieno di like, commenti e condivisioni in pochissimi istanti.

Non si tratta di certo di una novità: la famosa showgirl viene spesso sommersa di commenti ed interazioni appena posta una foto “senza veli”.

Poco fa, poi, oltre alla foto in costume che ha fatto impazzire i fan, Wanda Nara ha pubblicato uno scatto con una didascalia decisamente simpatica: il dettaglio ha fatto sorridere i fan della coppia (ed anche i suoi detrattori, siate sinceri).

“Cuando el fotógrafo me dice girate que te hago una foto . Y le digo espera que me acomodo“.

Ovvero: “Quando il fotografo mi dice girati, che ti faccio una foto, io gli dico ‘Aspetta che mi metto comoda!’.”

Insomma, pare che i due abbiano un rapporto molto simile a quello di tante coppie soprattutto per quanto riguarda le foto da pubblicare online.

Con ironia (anzi, autoironia) Wanda ha svelato il retroscena che pochi si sarebbero aspettati.

Dietro le sue foto sensualissime, quasi sempre, c’è il fotografo Icardi che, però, ha decisamente poca pazienza.

Dovendo sempre aspettare che la sua bella si metta in posa, Icardi finisce per non scattare mai una foto spontanea!

Dite la verità: quante volte è capitato anche a voi?