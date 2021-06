Il test di oggi vuole mettere alla prova la tua capacità di osservazione. Guarda attentamente questa immagine, non noti nulla di strano?

Questa immagine sembra perfetta, almeno all’apparenza. A prima vista non sembra che ci siano difetti, eppure l’apparenza inganna. È un’immagine semplice, che raffigura un paesaggio, come ne avrai visti tanti fino ad oggi. Eppure c’è qualcosa di speciale. Anzi, qualcosa di sbagliato. In questa immagine c’è un errore.

Riesci a trovarlo? Sappi che soltanto una persona su cinque ha avuto successo, quindi non ti abbattere se non riesci a trovare l’errore. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto di svago, lontano dalla routine di tutti i giorni.

E ti assicuriamo che la soluzione non è un rompicapo o un’illusione grafica. È proprio lì, davanti ai tuoi occhi. Devi soltanto concentrarti e guardare con attenzione l’immagine. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno, questo non è un quiz a premi. Magari puoi anche giocare con un tuo amico, per vedere chi indovina prima.

La soluzione del test

Se sei qui vuol dire che hai notato l’errore oppure sei curioso di conoscere la risposta. In ogni caso, sappi che la soluzione ha a che fare con il vento. Guarda con attenzione il fumo del caminetto, si invola in una direzione mentre gli alberi si piegano in quella opposta. Questo è l’errore che soltanto una persona su cinque ha notato.

Non era facile perché il disegno è molto realistico e trae in inganno quasi tutti. Ma la direzione del vento è una sola, quindi l’errore è proprio in quel particolare. Adesso, in base alla tua destrezza, scorri il testo e scopri quali sono le tue capacità in base al comportamento che hai avuto durante questo test.

Hai trovato o no l’errore? Quali sono le tue capacità?

Se sei riuscito da solo a trovare l’errore non possiamo fare altro che complimentarci con te. Non era per niente facile. Fai parte di un gruppo ristretto di persone. Il tuo cervello è decisamente portato per tutto ciò che è logica ed analisi. Hai un’altissima percezione di tutto ciò che ti circonda, difficilmente qualcuno riesce ad ingannarti.

Ci hai messo un po’ a trovare l’errore o hai avuto bisogno di un indizio? Questo vuol dire che il tuo cervello è capace di analizzare le varie situazioni senza lasciarsi andare alle fantasie. Sei un gran lavoratore, uno di quelli che riesce sempre a risolvere un problema. E non fa niente se devi sbatterci un po’ la testa, prima o poi riuscirai ad uscirne vincente.

Non hai trovato la soluzione? Non abbatterti, sei in abbondante compagnia. Probabilmente non hai molta fantasia o immaginazione, sei più portato al racconto che all’organizzazione. È probabile che, anziché trovare la soluzione, tu abbia fantasticato su qualche storia che stava accadendo da qualche parte, nascosta nell’immagine.

Il test è terminato, speriamo davvero che ti sia piaciuto. Se così fosse, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e simpatici. A presto!