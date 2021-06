Il dramma di Michele Merlo ha lasciato tutti a bocca aperta. La sua fidanzata Luna Rasia ha raccontato gli ultimi momenti insieme al cantante

La morte di Michele Merlo ha lasciato tutti senza parole. Il giovane cantante, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, se n’è andato a causa di una leucemia fulminante trascorrendo le sue ultime ore in ospedale.

Non c’è stato nulla da fare per i medici, anche se pochi giorni prima il ragazzo aveva ravvisato alcuni dolori ma i dottori del pronto soccorso non avevano capito che si trattasse di una cosa seria e lo avevano rimandato a casa.

Michele era fidanzato con Luna Rasia, ragazza conosciuta su Instagram qualche mese fa. La ragazza è uscita allo scoperto proprio dopo la morte di Merlo e ha raccontato come si erano conosciuti: “All’inizio ero una sua fan. Una sera di qualche mese fa gli ho scritto su Instagram. Il mio messaggio era uno tra centinaia di fan. Eppure lui mi ha risposto subito. Quella sera ci siamo scambiati i numeri e siamo stati al telefono ore. Due settimane dopo ero a casa sua a Bassano. Da allora non ci siamo più lasciati”.

Luna Rasia racconta le ultime ore di Michele Merlo: “Sento che il paradiso mi sta chiamando”

I due vivevano insieme da qualche tempo e la loro storia d’amore viaggiava a gonfie vele. Luna ha spiegato che Michele aveva scritto una canzone dedicata a lei, che avrebbe voluto cantargliela ma non stava bene e le aveva promesso di farlo al più presto: “Te la canterò presto, davanti a un tramonto. Ma non credere che sia una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più insieme, ma non perché non ci ameremo più. Forse il testo è nel telefono. Lo leggerò con calma, quando sarò pronta”.

Michele, dunque, nelle ultime ore prima del ricovero in ospedale, dentro di se sentiva che era giunta la sua ora. Ed il racconto struggente di Luna ne è la conferma: “La sera prima del ricovero stavamo guardando un film e lui scherzando mi ha detto ‘Amore, sento che il paradiso mi sta chiamando’ gli avevo detto di smettere di fare lo scemo. Poco dopo ho chiamato l’ambulanza. Non l’ho più visto cosciente”.

Una storia davvero triste ed incredibile: un ragazzo giovane, sano e senza particolari vizi ci ha lasciato a soli 28 anni. La famiglia e la fidanzata dovranno trovare il modo per rialzarsi, ma non sarà facile.