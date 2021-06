Mentire, per te, è il peccato più grande? Non sei in grado di dire una bugia, anche se è “bianca”? Forse sei uno dei segni più onesti dello zodiaco. Scopriamolo subito grazie alla nostra classifica di oggi!

A tutti è capitato nella vita, prima o poi, di dire una piccola bugia. Come? A te no? E com’è possibile?

Forse, semplicemente, sei una di quelle persone che piuttosto che mentire preferirebbe andare in galera, vero?

Sì, a quanto pare esistono anche persone che non direbbero una bugia neanche sotto tortura: incredibile, no?

Ovviamente scherziamo: perché non scopriamo chi è il primo della nostra classifica di segni meno bugiardi dell’oroscopo!

I segni più onesti dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi dello zodiaco

L’onestà, ovviamente, è una grande qualità. Ti permette di essere sempre “nel giusto”, visto che mentire è un’abitudine veramente fastidiosa!

Essere onesti, spesso e volentieri, ci risparmia tanti fastidi e ci permette di evitare di ferire le altre persone.

Insomma, se puoi dirti una persona onesta, di certo, non sarà mai un male, anzi!

A volte, però, la “troppa” onestà e trasparenza potrebbe portarci a raggiungere risultati opposti e… deleteri.

Hai mai conosciuto qualcuno che, proprio a causa della sua impossibilità a mentire, venisse percepito come sgarbato o maleducato?

Se non conosci qualcuno così, forse è il caso che di darsi una controllata allo specchio: ma non è che sei tu ad essere così onesto da dare un’impressione poco piacevole agli altri?

Per scoprirlo, per fortuna, abbiamo stilato la classifica dei segni più onesti di tutto lo zodiaco: curioso di conoscere le prime cinque posizioni?

Vediamo subito se ci sei tu (od il tuo partner)!

Sagittario: quinto posto

Non è strano trovare il Sagittario al quinto posto della nostra classifica dei segni più onesti di tutto lo zodiaco.

Il Sagittario, infatti, è un segno leale e pieno di amore per il prossimo: non ha paura di dire la verità e non ha mai segreti da nascondere a nessuno.

Certo, a volte (purtroppo) diventa estremamente “chiuso” quando si tratta dei segreti altrui e rischia, per estrema onestà, di combinare dei bei pasticci!

Toro: quarto posto

Non troverete mai nessuno onesto quanto il Toro (o forse sì, visto che si trova solo al quarto posto della nostra classifica!).

Questo è un segno che ha a cuore l’onestà ed anche che la verità sia sempre palese: odia le “guerre” ed ha una cerchia di amici molto ristretta!

Il Toro è uno di quei segni che eviterà sempre di dire una bugia e che se proprio si trova obbligato a dirla… preferirà smentirsi subito dopo.

Inutile cercare di obbligarlo a mentire: vi dirà sempre e solo la verità!

Cancro: terzo posto

Sul primo gradino del podio della nostra classifica dei segni onesti, troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Questo è un segno che non ha paura di dire la verità, anche e soprattutto perché spesso si premura di dire quello che pensa di tutti a tutti e fin dal primo istante!

Il Cancro, infatti, difficilmente chiude la bocca ed ancor più difficilmente dice una bugia: non ha paura del confronto e neanche di far sapere agli altri che cosa pensa di loro!

Se un Cancro vi vuole bene (veramente) potete star certi che non vi mentirà mai!

Scorpione: secondo posto

Cercate un parere onesto e sincero? Chiedete ai nati sotto il segno dello Scorpione! Questo segno è uno di quelli più onesti e sinceri che vi potrebbe mai capitare d’incontrare.

La loro onestà è leggendaria (ed anche piuttosto brutale, se proprio volete saperlo!).

Lo Scorpione tende ad essere decisamente sincero quando si tratta di opinioni o di dare un parere a qualcuno riguardo il suo lavoro, operato o vita.

Purtroppo, però, spesso la sua sincerità è decisamente troppo diretta e finisce per ferire molte persone nel profondo.

Per questo motivo, quindi, lo Scorpione anche se è uno dei segni più onesti dello zodiaco, finisce per essere considerato anche molto maleducato.

Sta a voi decidere in quale misura la sua onestà è benefica ed in quale misura è… decisamente troppo dura!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più onesti dello zodiaco

Infine, ad essere i più onesti di tutti, troviamo proprio tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Questo è un segno incapace di mentire e che non riesce a concepire neanche le menzogne degli altri.

Per i Pesci, infatti, mentire è assolutamente fuori discussione!

I Pesci non riescono ad immaginare una situazione nel quale mentire o dire una piccola bugia sia giustificato.

Per loro l’onestà è l’unica scelta possibile: per questo motivo, quindi, vi diranno sempre se quello che avete cucinato non gli piace o se il vostro outfit non incontra il loro gusto.

Contestualmente, però, potete essere certi che i Pesci non vi daranno mai un consiglio “interessato” e non parleranno mai male di voi alle vostre spalle.

Anzi: se dovessero “scoprire” qualcuno che lo fa ve lo verrebbero a dire immediatamente: insomma, i Pesci sono proprio trasparenti… come l’acqua!