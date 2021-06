Molti italiani si stanno chiedendo se è possibile utilizzare il bonus vacanze anche in vista dell’estate 2021. Ecco la risposta dettagliata

Moltissimi italiani si pongono un quesito da diverse settimane: sarà possibile sfruttare il bonus vacanze anche nel 2021? L’anno scorso è stato comodissimo per tantissime famiglie. Gli italiani erano usciti da tre mesi di lockdown e in tanti avevano perso il lavoro o avevano incassato di meno a causa della cassa integrazione e della chiusura delle attività commerciali.

Il bonus vacanze è stato sfruttato da tantissime persone proprio perché gli ha permesso di andare in vacanza e svagarsi dopo diversi mesi durissimi. E purtroppo nessuno avrebbe immaginato di dover richiedere questo bonus anche quest’anno. Ma sarà possibile ottenerlo ancora una volta? Sul web girano molte voci ma in realtà una risposta ufficiale già esiste.

In attesa di scoprire se sarà possibile sfruttare il bonus vacanze anche quest’anno, vediamo insieme un piccolo riassunto su questo incentivo.

Chi può richiedere questo bonus

Il Decreto Sostegni bis ha acceso i riflettori su un incentivo che l’anno scorso ha ottenuto un notevole successo: il bonus vacanze. Chi ne ha fatto richiesta e non l’ha ancora sfruttato, può farlo entro il 31 dicembre 2021. Basterà soltanto rispettare alcuni parametri perché questo incentivo cambia in base al reddito dichiarato e al nucleo familiare.

Sarà possibile ottenere il bonus recandosi presso le strutture che hanno aderito all’iniziativa. L’anno scorso poteva richiedere il bonus vacanze chi presentava un Modello ISEE non superiore ai 40.000 euro, che poteva dare uno sconto fino a un massimo di 500 euro, in base alla composizione del nucleo familiare:

Da tre persone in poi : 500 euro

: 500 euro Fino a due persone : 300 euro

: 300 euro Una persona: 150 euro.

A fine settembre 2020, circa un milione e mezzo di italiani aveva presentato la richiesta. I fondi erano in grado di coprire più del triplo della richiesta effettiva. Il Decreto Sostegni bis ha modificato alcune norme. Ecco le modifiche più importanti:

sono stati aggiunti altri tour operator alla lista di strutture che possono aderire all’iniziativa;

alla lista di strutture che possono aderire all’iniziativa; chi ha ottenuto il bonus nei tempi previsti può utilizzare un voucher che copre l’ 80% dell’importo totale ;

; il restante 20% viene recuperato sul 730/2021 , che da quest’anno è precompilato per agevolare i cittadini italiani;

, che da quest’anno è precompilato per agevolare i cittadini italiani; l’agenzia o la struttura applica direttamente lo sconto sui prezzi.

Bonus vacanze 2021: è possibile richiederlo di nuovo?

Secondo il comma 5-bis dell’articolo 176 del Decreto Rilancio, può sfruttare il bonus vacanze solo chi ne ha fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020. Questo significa che, al momento, non sarà possibile sfruttarlo nuovamente. I nuclei familiari che hanno già usufruito del bonus vacanze non potranno fare un’altra richiesta.

Ma c’è ancora una speranza: in molti si aspettavano una proroga al 31 dicembre 2021, in modo tale da consentire ai cittadini di richiederlo anche per quest’anno. Questa proroga non è al momento stata inserita, ma il Parlamento ha 60 giorni per trasformare in legge un decreto e il Decreto Sostegni è stato approvato il 25 maggio.

Questo significa che il Parlamento ha tempo fino a fine luglio per aggiungere una proroga e consentire il riutilizzo di questo bonus.