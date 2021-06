Test: oggi vogliamo esaminare la tua intelligenza. Prova a risolvere l’enigma che ti proponiamo. Le menti più geniali ci riescono in pochi minuti

Il test di oggi ha come protagonista l’intelligenza. Ti verrà sottoposto un enigma e dovrai risolverlo nel minor tempo possibile. Sappi che in pochi ci sono riusciti, quindi non abbatterti se dovessi aver bisogno dell’aiuto della soluzione. Prova a farti aiutare dalle tue capacità di intuito. Ragiona e valuta ogni dettaglio.

Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente permettendogli di distrarsi per qualche minuto dalla routine di tutti i giorni. Tra un po’ di verrà posto un quesito, non ti distrarre e valuta attentamente prima di dare la risposta che ritieni sia quella corretta.

Una volta terminata l’analisi dell’immagine, scorri il testo verso il basso per verificare se avrai dato la risposta giusta.

L’enigma dei fiori

L’enigma da risolvere è il seguente ed è facile soltanto all’apparenza. In tanti sul web si sono divisi, non tutti hanno dato la stessa soluzione e sono addirittura nate alcune polemiche tra i vari utenti. In realtà si tratta di una semplice equazione matematica. Adesso prova a raccogliere tutti i tuoi ricordi che riguardano le materie scientifiche e leggi la domanda.

Ciascun fiore ha un valore specifico. Dopo aver assegnato ad ognuno di essi il valore corretto potrai giungere facilmente al risultato finale. Qual è la risposta corretta? Prendi il tempo che ti serve, fai bene tutti i calcoli e poi scorri il testo per leggere la soluzione e scoprire se è proprio quella che hai pensato tu.

La soluzione del test

Il trucco per non sbagliare risposta è ragionare perbene e non andare troppo di fretta. Le persone che hanno dato la risposta corretta hanno valutato tre dettagli importanti. Il primo è il fiore giallo perché nell’ultima equazione compare solo uno dei due fiori dell’equazione precedente. Quindi il suo valore è la metà, quindi uno.

Il secondo dettaglio è che il fiore viola ha solo quattro petali e non cinque, come nel resto delle equazioni. Quindi, in questo caso, il valore di questo fiore è 4. Infine bisognava tener conto della regola matematica che prevede di risolvere prima le somme. Per tutti questi motivi, il risultato può essere soltanto uno: 81.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. Se così fosse, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti, con altri enigmi da risolvere. A presto!