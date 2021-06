Diletta Leotta stravince il ‘derby di coppia’: la reazione di Can è imperdibile

Ieri sera si è giocata Turchia-Italia e all’Olimpico non potevano mancare Diletta Leotta e Can Yaman: il turco ha avuto la peggio

Ieri sera sono partiti finalmente gli Europei di calcio. Il match inaugurale della competizione attesa da tutti come segnale di ripartenza è stato Turchia-Italia. Lo stadio Olimpico di nuovo vestito a festa, luci, musica, e soprattutto il pubblico sugli spalti a tifare per la propria Nazionale.

Ma Turchia-Italia non è stata solo la gara di esordio di Euro 2020, ma anche una sfida speciale tra Can Yaman e Diletta Leotta, una delle coppie più seguite sui social e dalle riviste specializzate in gossip.

I due non potevano mancare ad un evento del genere ed infatti eccoli in tribuna allo Stadio Olimpico: entrambi non si sono voluti perdere l’azione dal vivo e hanno trascorso la serata come due tifosi rivali.

Diletta Leotta sfotte Can Yaman dopo la vittoria dell’Italia: la sua reazione

Nelle stories pubblicate sui social Diletta ha utilizzato uno dei filtri speciali di Instagram che dipingono il contorno occhi con la bandiera italiana e, immortalandosi prima della partita, ha incoraggiato la Nazionale di Mancini. Lui, da dietro, ha ovviamente risposto con un “Forza Turchia”, anche se l’audio è stato coperto dalla canzone di Martin Garrix e Bono Vox.

Il match, come tutti voi saprete, è stato vinto dall’Italia: un 3-0 netto ottenuto con un secondo tempo superbo e con l’autogol di Demiral, la rete di Immobile ed il sigillo finale di Insigne.

La Turchia è stata davvero deludente, mentre a fine partita Diletta era raggiante per la prova degli azzurri. La presentatrice di DAZN non ha fatto mancare la sua personale presa in giro nei confronti dell’attore turco: videocamera dello smartphone puntata sullo “sconfitto” di turno, mentre Can ha preferito mettersi la mascherina sugli occhi.

Per la serie, lo spettacolo dei suoi connazionali non gli è proprio piaciuto.