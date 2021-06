Mara Venier, le sue condizioni non migliorano: altra operazione in vista

Mara Venier è ancora allettata dopo l’intervento ai denti della scorsa settimana. Si valuta una nuova operazione per la conduttrice

Mara Venier è ancora alle prese con i postumi dell’intervento ai denti avvenuto una settimana fa. La presentatrice di Rai 1 sta vivendo un momento molto complicato e sembra proprio che la situazione non accenni ancora a migliorare.

“Zia” Mara era stata operata ai denti ma le cose si erano messe subito male. Dopo la lunga operazione, infatti, venerdì scorso la Venier era dovuta tornare all’ospedale ed il suo ufficio stampa aveva fatto capire che il ricovero era dovuto a qualcosa andato storto durante il primo intervento.

La conferma poi l’ha data Mara stessa che, una volta tornata a casa, ha raccontato la sua brutta esperienza su Instagram: “Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi…[…]Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Giovedì di corsa dal chirurgo maxillofacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto)che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno!!!!”.

Mara Venier racconta il suo incubo: “Vivo come se fossi in anestesia totale”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

A quanto pare l’intervento del dentista le ha lesionato un nervo e, se la situazione non migliorerà, è possibile che già questo weekend Mara possa subire una nuova operazione.

Quel che è sicuro è che la Venier, da quando è stata dimessa, sta passando una vita da incubo. Lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: “Qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Come se fossi in anestesia totale”. La presentatrice ha poi spiegato di aver intrapreso le vie legali contro il dentista che l’ha operata.

Nel frattempo Mara salterà la puntata di Domenica In del 13 giugno: “Proprio non ce la faccio. Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno”. Noi non possiamo che augurarle una pronta guarigione.